As “paisagens imponentes” de Cabo Verde vão estar em destaque na BTL

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) regressa à FIL – Parque das Nações de 28 de Fevereiro a 3 de Março, com propostas de viagem para todas as carteiras e gostos. Como já vem sendo tradição, cada edição destaca um novo destino internacional convidado e, este ano, os holofotes apontam para Cabo Verde, um arquipélago “de eleição” para os turistas portugueses e que tem tido uma “crescente visibilidade”, atraindo “visitantes do mundo inteiro”.

Com dez ilhas, localizado junto à costa noroeste do continente africano, “o arquipélago tem muito para descobrir”, desde “as paisagens imponentes, aos trilhos e vulcões adormecidos”, além das praias, “verdadeiros cartões-postais”, das ruas por onde “ecoam os sons da morna e do funaná”, ou da culinária cabo-verdiana, “uma fusão de sabores africanos, portugueses e crioulos”. Cada ilha tem “uma personalidade própria, desde a agitação de Santiago à tranquilidade de Santo Antão”, destaca a organização em comunicado.

“A ligação cultural pela lusofonia é um dos elementos distintivos e que torna Cabo Verde cada vez mais atractivo para os portugueses”, assim como a “facilidade de acesso”, com voos directos regulares de cerca de quatro horas. Este “crescente interesse dos portugueses” reflecte-se nas estatísticas da actividade turística do país: segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, referentes ao segundo trimestre de 2023, “Portugal representa o segundo maior mercado emissor de turistas para Cabo Verde, totalizando 12,2% das entradas e 12,3% das dormidas nesse período”.

Com a participação e destaque na BTL, os visitantes da feira promovida pela Fundação AIP poderão ter “uma visão aprofundada dos recursos turísticos que este destino tem para oferecer”. “Cabo Verde é um destino muito especial para os viajantes portugueses. Recebê-lo como destino internacional convidado na BTL 2024 é uma forma de celebrar a ligação próxima e duradoura entre os nossos dois mercados”, refere a gestora da Bolsa de Turismo de Lisboa, Dália Palma, na nota de imprensa.

De acordo com o ministro cabo-verdiano do Turismo e Transportes, Carlos Santos, citado no mesmo comunicado, este promete ser “um ano de grandes conquistas para o turismo de Cabo Verde”. Por um lado, “com a apresentação da nova marca Cabo Verde, visando uma comunicação mais direccionada para a diversificação do produto e do mercado”. “Por outro, estão a criar-se condições para que o turismo tenha o âmbito territorial a nível de todas as ilhas e encontre no ambiente, na cultura e na história os ingredientes principais da formação dos produtos.”

Os dados do turismo de 2023 apurados até ao momento colocam Cabo Verde num “seus melhores momentos de sempre”, com mais de 900 mil turistas no ano passado, um aumento de “cerca de 12%” relativamente a 2019. “A expectativa para 2024 é de um contínuo crescimento.”