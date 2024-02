Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura é estrela da feira de turismo de Lisboa

A Capital Portuguesa da Cultura 2024 é a cidade convidada da BTL Cultural, na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre de 28 de Fevereiro a 3 de Março. Aveiro vai desaguar no Parque das Nações.

Em Aveiro há programa farto este ano graças a ser a Capital Portuguesa da Cultura 2024. E a festa chega a Lisboa já este mês: Aveiro é a cidade convidada da BTL Cultural na edição deste ano da grande feira do turismo português.

A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa irá lançar os holofotes sobre a cidade da ria e "a sua rica herança cultural e património". "Como Capital Portuguesa da Cultura, esta cidade localizada no centro do país traz consigo um amplo legado de arte, música, gastronomia e história", anuncia a organização da feira, que decorrerá na FIL do Parque das Nações de 28 de Fevereiro a 3 de Março.

Pela área da BTL Cultural, vai poder viajar-se pelas mais-valias culturais deste ano em Aveiro, mas também pela sua natureza e tradições, seja pelos " seus canais, moliceiros coloridos, arquitectura única e pela produção de ovos-moles".

“Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura em 2024, vai estar nesta BTL a promover a cultura portuguesa, com um programa distinto e focado na Identidade, na democracia, na sustentabilidade e na tecnologia", garante o presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves. "Estas são marcas indeléveis do nosso país e especificamente do nosso território que é a região, o município e a cidade", acrescenta.

O programa detalhado ainda não é conhecido mas é certo que na BTL ser vai "celebrar a herança cultural de Aveiro", garante em comunicado Dália Palma, gestora da Bolsa de Turismo de Lisboa.

No plano internacional, o destaque maior será para Cabo Verde, o destino internacional convidado e, claro, um arquipélago “de eleição” para os turistas portugueses.

"Cabo Verde é um destino muito especial para os viajantes portugueses. Recebê-lo como destino internacional convidado na BTL 2024 é uma forma de celebrar a ligação próxima e duradoura entre os nossos dois mercados”, referia Dália Palma.