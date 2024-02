Cada vez mais perto dos Óscares, Oppenheimer vence prémio principal da Guilda de Produtores

Christopher Nolan e a sua equipa de produção arrecadaram o galardão Darryl F. Zanuck, considerado um dos mais importantes prémios no trilho para a conquista do Óscar de Melhor Filme.

Depois de ter triunfado nos Prémios do Sindicato dos Actores (Screen Actors Guild) este sábado, em Los Angeles, e de há uma semana ter saído dos BAFTA como vencedor em sete das 13 categorias em que estava nomeado, entre as quais as de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Actor Principal, Oppenheimer continua a liderar a corrida aos Óscares 2024: na madrugada desta segunda-feira, conquistou o galardão principal nos Prémios da Guilda de Produtores dos EUA (Producers Guild of America).

O realizador Christopher Nolan e a sua equipa de produção levaram para casa o prémio Darryl F. Zanuck (em homenagem ao produtor, guionista e cineasta com o mesmo nome, falecido em 1979, proprietário da Fox Film Corporation), considerado pela revista norte-americana Variety como um dos mais importantes galardões no trilho para a conquista do Óscar de Melhor Filme.

Emma Thomas, responsável pela produção desta longa-metragem sobre o físico norte-americano J. Robert Oppenheimer, um dos criadores da bomba atómica, disse na cerimónia de entrega dos prémios que Christopher Nolan é também um produtor “absolutamente brilhante”. O realizador e argumentista referiu que ele e Emma Thomas, juntos há 12 filmes, já estiveram nomeados para este prémio anteriormente, mas nunca tinham ganho. “Sempre que estivemos nesta sala sentimos um grande apoio", afirmou. Oppenheimer chegará aos Óscares, a 10 de Março, com 13 nomeações e uma longa lista de vitórias.

Outro vencedor em série que voltou a destacar-se, mas no terreno da televisão, foi The Bear, arrecadando o prémio Danny Thomas para séries de comédia. No dia anterior, foi galardoado com os prémios para Melhor Elenco, Melhor Actor (Jeremy Allen White) e Melhor Actriz (Ayo Edebiri). Já RuPaul's Drag Race ganhou o prémio de melhor série de competição, enquanto Last Week Tonight with John Oliver ficou em primeiro lugar na categoria de variedades.

A cerimónia dos Prémios da Guilda de Produtores contou ainda com vários prémios de carreira, assinala a Variety. Sarah Michelle Gellar entregou à produtora Gail Berman – que fez de Michelle Gellar uma estrela com Buffy, Caçadora de Vampiros – um troféu com o nome de Norman Lear, influente produtor e argumentista norte-americano falecido em 2023.