Morreu Norman Lear, um dos mais importantes criadores televisivos de sempre

O autor de Uma Família às Direitas, bem como Maude, Good Times, The Jeffersons, One Day at a Time, Mary Hartman, Mary Hartman e Sanford and Son tinha 101 anos.

Alguma da melhor, mais memorável e influente televisão americana do século XX saiu da pena de Norman Lear, que não tinha medo de pôr o dedo na ferida e abordar vários lados de questões sociais e políticas complicadas dentro da fórmula antiga de uma sitcom familiar. Lear, que morreu esta terça-feira, aos 101 anos, dominou, sem dúvida, o pequeno ecrã nos anos 1970, e continuou a trabalhar até aos dias de hoje – entre 2017 e 2018, por exemplo, apresentou um podcast de entrevistas. A morte foi confirmada pela porta-voz da família Lear ao The New York Times.

Uma Família às Direitas, a sua obra mais famosa, deu-nos o dia-a-dia de uma família de Astoria, Queens, dos anos 1970, com o pai, um adorável reaccionário chamado Archie Bunker, a quem era dada vida por Caroll O'Connor, com dificuldade em entender os tempos modernos e as ideias mais progressistas representadas pela filha e o marido, que moravam com ele. Era baseada num original britânico, Til Death Do Us Part. Pegou na premissa e na vontade que havia de debater temas polémicos, mas trouxe bastantes alterações. Por exemplo, as histórias eram novas e alguns contornos políticos eram atenuados – o genro, no original, era socialista, não democrata, e a esposa era tão preconceituosa quanto Bunker. Havia também uma inspiração maior da sua própria família (dizia que Bunker e Edith, a sua esposa, eram inspirados nos seus próprios pais). Foi um sucesso enorme, especialmente após a primeira temporada. Não havia só fãs da série e da família Bunker no geral: muitos fãs viam o próprio Archie como um herói e não um alvo de sátira.

Entre os anos 1970 e 80, os tempos de maior domínio de Lear sobre a televisão, o produtor foi também responsável por Maude e Good Times, spin-offs dessa série – houve ainda mais, sem Lear aos comandos – bem como The Jeffersons, One Day at a Time, que foi alvo de um reboot Netflix em 2017 – vem aí um, desta feita animado, de Good Times –, Sanford and Son, outra versão de um original britânico (que geraria, anos mais tarde, um remake português, Camilo & Filho Lda.) ou a telenovela satírica Mary Hartman, Mary Hartman, uma paródia ao consumismo de onde saiu o influente spin-off Fernwood 2 Night, um altamente influente anti-talk show.

Nascido no Connecticut em 1922, Norman Milton Lear cresceu durante a Grande Depressão. No início dos anos 1940, alistou-se no exército e combateu, como artilheiro e operador de rádio, na Segunda Grande Guerra, participando em bombardeamentos na Alemanha. Trabalhou em relações públicas e mudou-se para Los Angeles para seguir publicidade. Foi aí que começou a trabalhar em comédia, a escrever sketches com o seu parceiro Ed Simmons. Escreveram para Dean Martin e Jerry Lewis e para o duo Rowan and Martin.

A primeira série criada por Lear não faria prever o que viria depois. The Deputy, de 1959, co-criado com Roland Kibbee, era um western de meia hora centrado em Henry Fonda. Em 1967, co-escreveu Como se divorciam os americanos, filme de Bud Yorkin com Dick Van Dyke e Debbie Reynolds. Passados quatro anos, co-escreveu e rodou o seu único filme como realizador, O Vício das 'Beatas', também com Van Dyke, sobre a corrida a um prémio de uma tabaqueira dado a uma cidade cujos habitantes consigam deixar de fumar durante 30 dias.