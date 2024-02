Mick Harvey actua em Coimbra, em Maio, num aquecimento para o Luna Fest

O cantor e compositor australiano, antigo parceiro musical de Nick Cave, encabeça a primeira edição do festival Nereida, organizado pela equipa do Luna Fest.

Mick Harvey, antigo membro dos Bad Seeds, vai dar um concerto em Maio, em Coimbra, num evento que será uma espécie de aquecimento para o Luna Fest, festival dedicado ao rock que terá a sua segunda edição em Setembro.

A equipa do Luna Fest vai organizar o festival Nereida, que decorre nos dias 29 e 30 de Maio no Jardim da Sereia e que celebra "a magnífica aventura" da iniciativa Só Rock, que aconteceu naquele espaço em 1981, onde actuaram, entre outros, os Xutos & Pontapés, ainda antes de editarem o seu primeiro single.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a organização realçou a importância histórica do Jardim da Sereia, que se tornou, nesse ano, o "centro nevrálgico do rock nacional", voltando a acolher, anos mais tarde, Lou Reed, no âmbito do Coimbra 2003 - Capital Nacional da Cultura.

O Nereida funcionará como um aquecimento, "um motor de ignição de ideias e energias", para o Luna Fest, que acontecerá entre 6 e 8 de Setembro na Praça da Canção.

No dia do arranque, o Nereida recebe Mick Harvey, cantor, multi-instrumentista e compositor australiano, antigo parceiro musical de Nick Cave nos Bad Seeds e nos Birthday Party. Em Coimbra, será acompanhado pela cantora mexicana Amanda Acevedo, com quem fez o álbum Phantasmagoria in Blue, editado em 2023, e com quem tem vindo a actuar ao vivo. Ainda na primeira noite, o novo festival acolhe a escocesa Tracy Vandal, que participa em projectos conimbricenses como Tiguana Bibles e A Jigsaw​

O restante alinhamento é composto por bandas de Coimbra, como os veteranos The Parkinsons e os 5.ª Punkalhada.