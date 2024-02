Harry Styles acusa de perseguição mulher que lhe enviou 8000 cartas num mês

Duas das cartas terão sido entregues na casa do cantor, o que terá causado alarme. A fã, identificada como Myra Carvalho, de nacionalidade brasileira, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Em menos de um mês, Myra Carvalho enviou oito mil cartas e postais para Harry Styles. Agora, a jovem brasileira está a ser processada pelo cantor britânico, que a acusa de perseguição. O caso vai chegar ao tribunal em Abril e, até lá, a arguida ficará em prisão preventiva.

O caso foi apresentado no Tribunal da Coroa de Harrow, nos arredores de Londres, nesta terça-feira, com o juiz Karim Ezzat a determinar que Myra Carvalho aguarde o julgamento, agendado para 19 de Abril, na prisão. A brasileira, de 35 anos, não contestou a decisão, nem apresentou qualquer recurso.

Os procuradores apresentaram ao juiz alguns dos cartões enviados a Harry Styles, argumentando que muitos seriam mesmo postais de casamento, que a jovem encomendou online. Duas das cartas, que expressavam “desejos sexuais”, foram entregues em mão na casa do artista em Londres, levando a crer que a perseguição estava a atingir outro nível.

As cartas começaram a ser endereçadas ao cantor britânico em Dezembro, quando Myra Carvalho chegou ao Reino Unido. Desde então, estava alojada num hostel em Earl’s Court, bairro contíguo ao luxuoso Kensington​. A família da jovem não sabia que tinha viajado para o estrangeiro, informaram ainda os procuradores.

Os pais de Myra Carvalho estiveram presentes em tribunal. Já a arguida surgiu apenas através de videochamada a partir do estabelecimento prisional de Bronzefield, em Surrey. A advogada da jovem lamentou o sucedido, dando conta de que a cliente estava a sofrer “um episódio maníaco”.

Com 30 anos, Harry Styles é conhecido pela legião de fãs fanáticos, mas a imprensa britânica diz que este caso o terá abalado particularmente. O The Sun avança que a perseguição de Myra Carvalho terá condicionado “as actividades do dia-a-dia” de Styles, que estava em constante alarme.

Não é, contudo, a primeira vez que o artista enfrenta uma situação semelhante. Em 2022, a fã Diana Tarazaga-Orero invadiu a casa de Styles, levando a que o cantor tenha alterado o sistema de segurança, incluindo um guarda-nocturno e uma fechadura de emergência no seu quarto.