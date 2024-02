Carlos III vai começar a circular nas notas do Reino Unido a partir de Junho

As novas notas com Carlos, que coexistirão com as que exibem o retrato de Isabel II, só serão impressas para substituir as que estão gastas e para responder a qualquer aumento global da procura.

As notas com o retrato do rei Carlos entrarão em circulação no Reino Unido a partir de 5 de Junho, informou o Banco de Inglaterra (BoE, na sigla original), nesta quarta-feira, mais de um ano depois de ter revelado o seu desenho.

O retrato do rei aparecerá em notas de polímero de 5, 10, 20 e 50 libras e circulará juntamente com as notas existentes que apresentam a rainha Isabel II, que morreu em Setembro de 2022.

As novas notas com Carlos só serão impressas para substituir as que estão gastas e para responder a qualquer aumento global da procura de notas, afirmou o BoE, explicando que esta abordagem está em conformidade com as orientações da Casa Real e tem por objectivo minimizar o impacte ambiental e financeiro da mudança.

Isto significa que as novas notas com o monarca de 75 anos, conhecido pelas suas campanhas ambientais, entrarão em circulação “muito gradualmente”, acrescentou o BoE.

Carlos, que sucedeu ao reinado de 70 anos e 214 dias de Isabel II, o segundo mais longo de todos os tempos, depois de Luís XIV de França, o “Rei-Sol”, tornar-se-á o segundo monarca a figurar nas notas do BoE.

A Casa da Moeda Real do Reino Unido começou a emitir as primeiras moedas com o seu perfil em circulação geral no final de 2022.