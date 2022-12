Já foram reveladas as primeiras notas com o rosto de Carlos III

O Banco de Inglaterra revelou, nesta terça-feira, as primeiras notas com o rosto do rei Carlos III. O dinheiro deverá entrar em circulação só para meados de 2024, de forma a substituir gradualmente as notas com o retrato da mãe, a rainha Isabel II, que ainda estão em circulação.

As novas notas de cinco, dez, 20 e 50 são ilustradas com um retrato de Carlos na frente, bem como uma escultura do seu rosto na zona de transparência usada para efeitos de segurança. De resto, o dinheiro é em tudo semelhante ao que se encontra agora em circulação.

“Este é um momento importante, uma vez que o novo Rei é apenas o segundo monarca a estar presente nas nossas notas”, celebrou o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, em comunicado.

Foto As novas notas Bank of England

Isabel II foi mesmo a primeira a colorir as notas inglesas em 1960. As moedas, contudo, há muito que são cunhadas com o rosto dos soberanos britânicos.

A Casa Real da Moeda começou a cunhar as primeiras moedas com o perfil de Carlos III em Setembro e entraram em circulação a 8 de Dezembro. Os monarcas britânicos dão também rosto ao dinheiro de outros países da Commonwealth, como o dólar australiano, canadiano ou jamaicano.

Foto Moeda de Carlos III EPA/TOM HARRISON HANDOUT

O Banco de Inglaterra informou ainda que não pretende retirar de circulação as notas com o perfil de Isabel II, que continuarão a ser utilizadas até deixarem de existir. Sendo assim, mãe e filho vão figurar na carteira dos ingleses por vários anos.

A imagem de Isabel II nas notas foi evoluindo com o tempo. No primeiro retrato da década de 1960, a rainha usava um diadema da família, mas a imagem formal foi “criticada por ser demasiado severa e pouco realística”, recorda a instituição. Um segundo busto mais relaxado foi então desenhado, em substituição, e mostrava uma monarca que se parecia mais com ela própria.

Outros retratos foram colocados em circulação mais tarde, em 1990, com uma rainha cada vez mais familiar. A mesma imagem foi utilizada até 2016, quando as notas passaram a ser impressas em plástico em vez de papel.

Enquanto nas notas só figuram os monarcas, as moedas de Inglaterra incluem outras personalidades marcantes da história daquele país, como o antigo primeiro-ministro Winston Churchill, a romancista Jane Austen ou o matemático Alan Turing.

Carlos III foi proclamado rei há três meses, na sequência da morte de Isabel II, aos 96 anos, a 8 de Setembro deste ano. Será coroado, ao lado da rainha consorte, Camila, a 6 de Maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres.