O chef Rui Paula vai transpor os escritos de Eça de Queirós para o prato

No âmbito da programação da Capital Portuguesa da Cultura, o MS Collection Aveiro realiza, nos próximos dias 23 e 24, os primeiros jantares queirosianos. No final, há uma tertúlia literária.

A Fundação Eça de Queirós fez o levantamento das referências gastronómicas das obras literárias do autor d’Os Maias e o chef Rui Paula tratou de as verter para um menu especial, que irá ser apresentado, nos próximos dias 23 e 24, em dois jantares queirosianos que irão ter lugar no Prosa, restaurante do MS Collection Aveiro, unidade hoteleira que serviu de residência à família do escritor. A proposta surge integrada na programação da Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura e contemplará a declamação de textos de Eça Queirós, assim como uma tertúlia no final da refeição.

“Eça referiu-se a produtos nobres e eu pensei num foie gras e numa enguia fumada. Ele referiu-se a arrozes caldosos, então, vamos fazer um arroz de frango à nossa maneira”, exemplificou Rui Paula à Fugas. O chef responsável pela carta do Prosa pega na alusão a “ovos com chouriço”, para apresentar uns ovos rotos, espargos e chouriço, tal como acontece com o bacalhau, que também vai fazer parte da ementa. “E acabamos com um abade, atendendo a que ele refere ‘comendo como abades’”, acrescenta o chef, que irá marcar presença num dos jantares.

A proposta de levar os escritos do autor d’O Primo Basílio para a mesa já não é novidade para a Fundação Eça de Queirós. “Já fizemos vários jantares relacionados com a obra de Eça de Queirós e com vários formatos. Este será um jantar tertúlia, com a participação do professor Carlos Reis”, destacou Anabela Cardoso, directora da instituição. Além da alocução do coordenador do Centro de Literatura Portuguesa e especialista em estudos queirosianos, o jantar contará ainda com a declamação de textos que compõem a obra queirosiana, pelo actor Pedro Lamares. “E também tem a particularidade de acontecer num município que tem ligações à vida de Eça de Queirós e num hotel com quem temos uma parceria estabelecida”, acrescenta aquela responsável.

Instalado no Palacete de Valdemouro, edifício histórico do século XVIII outrora residência do pai e família de Eça de Queirós, o hotel MS Collection Aveiro tem patente diversas fotografias, objectos pessoais, entre outros artefactos do escritor cedidos pela fundação. Também os quartos da unidade hoteleira, são inspirados na vida e obra do autor. Parte deles recebem nomes como “Carlos da Maia”, “Maria Eduarda”, “Primo Basílio”, “Padre Amaro”, “Artur Covelo”, “Gonçalo Ramires”, “Jacinto Tormes”, “Luísa de Brito”, “Afonso da Maia” ou “João da Ega”, personagens das suas obras.

Os jantares queirosianos do Prosa têm um valor de 120 euros, por pessoa, ou 200 euros, por casal. As reservas devem ser feitas através do email do restaurante: prosa@mscollection.pt.