Primeiro hotel 5* de Aveiro tem outra estrela: o chef Rui Paula

O novo hotel MS Collection, no Palacete de Valdemouro, abre portas a 23 de Setembro. E traz mais uma estrela: Rui Paula, que se estreia aqui com um fine dining, o Prosa. pronto a desfolhar.

Ao DOC, ao DOP, à Casa de Chá da Boa Nova, às estrelas Michelin, Rui Paula junta agora mais uma "jóia" e em prosa. É esse mesmo o nome do que se anuncia ser o novo fine dining de Aveiro, localizado no coração da cidade no Palacete de Valdemouro, e que chega como "jóia da coroa" na outra novidade de luxo, o primeiro cinco estrelas local, com chancela (também em estreia) MS Collection.

Preparado para começar a receber hóspedes nos primeiros dias do Outono, o hotel inspira-se na vida e obra de Eça de Queirós ("aqui viveu a família do romancista") para criar a sua narrativa. Não surpreende assim que o restaurante, que se pretende que seja a jóia da coroa, se chame Prosa. O palacete tem século e meio de história, com entradas na Travessa dos Ourives nº 1 / rua José Estevão n.º 50. "Um dos mais requintados edifícios oitocentistas da cidade", incluído no Mapa de Arquitectura de Aveiro, foi recuperado e remodelado, com os investidores a garantirem: "Na sua recuperação e remodelação, conservámos a traça original e os elementos artísticos que tanto o distinguem".

"Os quatro pisos de fachada neoclássica brasonada detêm-nos, os detalhes mouriscos seduzem-nos, a monumental escadaria desafia-nos a entrar, e os tectos com variados e singelos estuques artísticos tornam este hotel de 5 estrelas uma galeria de arte singular". É com esta prosa poética que se resume o projecto na apresentação do hotel. Resumo mais prático: 39 quartos temáticos, todos "únicos", sala de leitura espírito Eça (Fundação Eça de Queiroz participa), SPA com área termal, ginásio, piscina interior e exterior, bar e restaurante, preço por noite desde cerca de 200 euros.

Foto dr

Foto dr

Outra obra de arte: um mural por Alexandre Farto aka Vhils a homenagear Eça. Chama-se “Scratching the Surface – Eça”.

Já quanto ao Prosa de Rui Paula, teremos um "espaço singular", um encontro do "clássico com a contemporaneidade", uma casa repleta da "história da região" contada de "forma inovadora", "uma experiência única". Não fazem por menos os adjectivos escolhidos para apresentar o restaurante que pretende impor a "alta gastronomia" como pilar e mote. E, para as criações gastronómicas do Prosa, também se invocam até "raízes emocionais". Mais especificamente: uma "selecção de pratos inspirados na ria que atravessa Aveiro e no mar onde esta desagua". E mais além: é que pode ir-se das Enguias fumadas e foie gras à Espetada de lula dos Açores; da Feijoada de tripas de bacalhau à Caldeirada e às Cataplanas de peixe e marisco, da Vitela Marinhoa ao Leitão e à Pá de cabrito assada.

Foto Rui Paula dr

Fotogaleria

“Cada prato, uma história” é a promessa e slogan do chef para a casa, com uma carta onde "a memória", o apelo aos sentidos, pratos repletos de "cor e sabor" não faltarão, garante Rui Paula. "Cada refeição deve ser uma experiência sensorial e cultural”, diz o chef. A carta de vinhos deverá também fazer justiça a estas promessas, garantindo-se uma grande selecção de vinhos portugueses, mas também alguns "embaixadores" de truz de outros países.

O restaurante, a viver os seus primeiros dias este mês, tem capacidade para 40 lugares, abre diariamente das 19h às 22h. O site está aqui, com ementa detalhada (e preços: entradas de 16 a 24 euros; pratos principais a 27/30 euros com a cataplana e o cabrito por 90 euros) - já a aceitar reservas (também Tel.: 234 245 630).

O hotel, o primeiro MS Collection e que faz parte do grupo MS (que, por agora, tem os hotéis Moon & Sun no Porto e Braga), estará em período de pré-inauguração mas já a receber hóspedes a partir de dia 23, deverá começar com pernoitas a partir dos cerca de 200 euros. Reservas abertas no site.