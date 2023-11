MS Collection Aveiro: A vida e a obra de Eça de Queiroz alojadas num hotel de luxo

Palacete que chegou a ser habitado pela família do escritor é agora uma unidade de alojamento de cinco estrelas. No seu interior, coabitam várias personagens e escritos do autor de Os Maias.

Os votos de boa noite chegam com um excerto d’ O Primo Basílio – “tinha dormido a noite de um sono são, contínuo, e todas as agitações, as impaciências dos dias passados pareciam ter-se dissipado naquele repouso” –, suficientemente marcante por nos levar a questionar o que escreveria Eça de Queiroz sobre a nova vida daquele edificado outrora residência da sua família. O Palacete de Valdemouro, edifício histórico do século XVIII, foi todo restaurado e é, agora, um hotel de luxo. Inspirado na vida e obra do autor de O Crime do Padre Amaro e Os Maias, o MS Collection Aveiro está já a dar azo a uma nova história: é o primeiro hotel de cinco estrelas da cidade da ria. Sem dúvida, um novo capítulo, protagonizado por personagens como Carlos da Maia, Padre Amaro ou Gonçalo Ramires, a par do artista Alexandre Farto (Vhils) e do chef Rui Paula. Confuso? Terá que ir para além deste pequeno prólogo.