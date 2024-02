Elegância britânica e “barbenheimer” marcam a passadeira vermelha dos BAFTA

As estrelas reuniram-se em Londres para celebrar o melhor do cinema. Mas, antes da cerimónia no Royal Festival Hall, a celebração foi da moda. Destaque para Margot Robbie, Emma Stone e Emily Blunt.

Este ano não houve Kate Middleton nos BAFTA, mas a elegância regressou à passadeira vermelha para celebrar o melhor do cinema e da televisão no Royal Festival Hall, em Londres. Como era expectável, as estrelas da passadeira vermelha foram as nomeadas do serão, com destaque para Margot Robbie (a encarnar Barbie), Emma Stone, Emily Blunt ou Rosamund Pike. Só faltou um detalhe: mais moda britânica.

A princesa de Gales tem sido o grande destaque da passadeira vermelha dos prémios britânicos de cinema e televisão nos últimos anos. No ano passado, não só brilhou com o visual eleito ─ um vestido branco Alexander McQueen ─ como ainda deixou uma mensagem de sustentabilidade. Em 2019, tinha optado pelo mesmo vestido branco também para a cerimónia de prémios. Desta vez, Kate Middleton não marcou presença por estar em recuperação de uma cirurgia abdominal, mas foi o príncipe William a trazer um toque de realeza aos BAFTA, com um fato em veludo azul-escuro.

Prince William has arrived at the BAFTA Film Awards in central London as his wife, Princess Catherine, still recovers from surgery.



The Prince is seated next to Cate Blanchett and also reunited with David Beckham. pic.twitter.com/1jYLlie9Pt — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) February 18, 2024

Como tem sido hábito nas últimas cerimónias de prémios, Margot Robbie voltou a brilhar com um vestido Armani Privé. A actriz que deu vida a Barbie no cinema parece ainda não se ter cansado do cor-de-rosa e optou novamente pela mesma tonalidade, numa combinação entre o blush e o preto, com um toque de brilho das lantejoulas. A completar o visual, umas longas luvas em preto ─ um dos acessórios-tendência das red carpet deste ano.

Também em consonância com a personagem que interpretou no grande ecrã, o coordenado eleito por Emma Stone evoca a excentricidade de Bella Baxter de Pobres Criaturas. O vestido salmão de apenas uma manga em balão mimetiza o guarda-roupa da personagem da ficção, com um corpete em brocado e uma saia em tafetá. Trata-se de uma criação assinada pela Louis Vuitton ─ marca de que a actriz é embaixadora.

Margot Robbie NEIL HALL Rosamund Pike ISABEL INFANTES Fotogaleria Margot Robbie NEIL HALL

Na mesma tonalidade de Stone, Ayo Edebiri, protagonista de The Bear, destacou-se num vestido Bottega Veneta, de corte simples, mas completado com uma capa em pêlo branco. As mangas em balão estiveram igualmente presentes no look de Lily Collins: um vestido preto em veludo da Tamara Ralph, adornado com rosas prateadas no decote em barco.

As passadeiras vermelhas são um momento de excelência para as casas de moda. Mais do que um desfile de vaidades, são uma forma de promoção do trabalho dos criadores que, a troco de visibilidade, vestem os nomeados. A maioria das celebridades mantém-se fiel a algumas marcas e muitos, tal como Emma Stone, são embaixadores oficiais.

É também o caso de Rosamund Pike (nomeada por Saltburn), que é uma das embaixadoras da Dior e optou por um vestido da casa francesa, de corte clássico e esvoaçante, a lembrar o New Look de Christian Dior. Carey Mulligan, co-protagonista de Maestro, pisou igualmente a passadeira vermelha em Dior, com uma escolha segura, um vestido preto. Podia ser aborrecido, mas a excelência do corte e do decote fizeram com que fosse um dos coordenados mais consensuais da noite.

Foto Bradley Cooper e Carey Mulligan ISABEL INFANTES

Menos óbvia foi Emily Blunt, nomeada por Oppenheimer, que arrojou com um modelo Elie Saab, num jogo entre transparências e a minúcia da alta-costura, com cristais e pérolas a cobrir toda a peça. Claire Foy (a eterna rainha Isabel II de The Crown) seguiu a mesma estética com um vestido Armani de renda e cristais bordados em formato de flor.

Há quem tenha ido ainda mais além, como a supermodelo Naomi Campbell, que surgiu vestida em Chanel, com uma longa capa de organza a cobrir-lhe até a cabeça ─ ao estilo Capuchinho Vermelho, mas em preto. Também a actriz britânica Emma Corrin, vestida pela Miu Miu, não usou uma opção consensual: uns pequenos calções com laçarotes azuis e meias-calças da mesma cor.

Os homens também não jogaram só pelo seguro, limitando-se ao clássico smoking preto, que ficou reservado para David Beckham. Em destaque, com looks mais originais, o protagonista de Oppenheimer, Cillian Murphy, Bradley Cooper, Ryan Gosling, Rami Malek ou Colman Domingo.

David Beckham HOLLIE ADAMS Rami Malek NEIL HALL Fotogaleria David Beckham HOLLIE ADAMS

Os BAFTA acontecem na mesma semana em que se celebram os 40 anos da Semana da Moda de Londres e esperava-se que as celebridades prestassem também uma homenagem à moda britânica, o que não veio a acontecer. Entre as excepções, destaque para a actriz Florence Pugh que usou Harris Reed, jovem designer na direcção criativa da Nina Ricci. Já Kaya Scodelario optou por um vestido branco da Vivienne Westwood e Da’Vine Joy Randolph deslumbrou em Robert Wun.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de estrelas na passadeira vermelha no ​Royal Festival Hall.