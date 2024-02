Mãe de atirador em escola no Michigan considerada culpada de homicídio involuntário

Jennifer Crumbley, a mãe do rapaz que matou quatro pessoas a tiro na escola secundária de Oxford em 2021, foi condenada por homicídio involuntário por um júri do condado de Oakland, no estado do Michigan, na terça-feira, após um julgamento emotivo de duas semanas que examinou a culpabilidade de um pai pelas acções mortais do seu filho.

