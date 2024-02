Killer Mike detido, o novo álbum de Taylor Swift e outras cinco histórias que marcaram os Grammy

Taylor Swift tem mais álbuns do ano que Frank Sinatra. Killer Mike ganhou três prémios — e uma detenção. Dos bastidores dos Grammy para o palco principal, as sete histórias que marcaram a cerimónia.

As surpresas começaram ainda antes de a cerimónia pública ter começado e só terminaram quando ela terminou. A noite dos Grammy fez-se no feminino, com aparições surpresa e recordes, mas também com detenções insólitas e críticas ríspidas à organização. Não acompanhou os Grammy? Estes são as histórias que precisa de conhecer.