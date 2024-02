Grammys 2024: a festa da música soa na passadeira vermelha

A criatividade é apanágio na grande noite da música. As estrelas voltam à passadeira vermelha para celebrar o melhor da indústria, na 66.ª edição dos Grammys, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As celebridades mais esperadas são as nomeadas para as maiores categorias, de Miley Cyrus a Olivia Rodrigo ou Taylor Swift.

Dias antes dos Grammys, a cerimónia dos prémios foi abalada pela notícia de que cinco mulheres dizem ter assinado acordos de confidencialidade ou acordos judiciais depois de se terem queixado de assédio sexual ou moral dentro da Academia Fonográfica norte-americana, responsável por entregar os galardões. Já duas mulheres em cargos de chefia tinham denunciado à justiça alegações de assédio e violação por altos responsáveis da academia, com os visados a negarem as acusações.

Fruto da investigação do Los Angeles Times, espera-se que a noite de festa seja manchada com alguns protestos contra o uso deste tipo de acordos como forma de cercear a liberdade de queixa e de alimentar a cultura de secretismo.

Ainda assim, o escândalo não deverá ofuscar o brilho da passadeira vermelha, conhecido por momentos icónicos como o vestido Versace de Jennifer Lopez, em 2000, a revelar toda a barriga e peito da artista. JLo é sempre um dos destaques das red carpets e espera-se que volte a cumprir nesta edição dos Grammys.

Quem não deverá marcar presença é Beyoncé, a artista mais nomeada de sempre nos Grammys, mas que, desta vez, não está na corrida para nenhum prémio. Pelo contrário, Taylor Swift poderá sagrar-se a grande vencedora da noite (e da passadeira vermelha), em categorias como Gravação do Ano, Álbum do ano ou Canção do Ano.

Há uma portuguesa a marcar presença. A cantora Maria Mendes está nomeada na categoria Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais e já pisou a passadeira vermelha com jóias em filigrana da artista Olga Noronha. O vestido também em dourado é uma criação de Carlos Gil.

O anfitrião da cerimónia é, pelo quarto ano consecutivo, o comediante Trevor Noah, rodeado de uma lista de peso para entregar os galardões aos artistas. Em destaque, Oprah Winfrey e Meryl Streep, que também deverão pisar a passadeira vermelha ─ um momento importante de promoção das casas de moda e dos seus criadores, que, a troca de visibilidade, vestem as celebridades.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de celebridades antes da 66.ª edição dos Grammys.