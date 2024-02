De Taylor Swift a Phoebe Bridgers, as mulheres dominaram os Grammys

Taylor Swift venceu o Grammy de Álbum do Ano e anunciou álbum novo — sai em Abril. Phoebe Bridgers foi a mais coroada da noite, com quatro prémios (incluindo três com as boygenius).

Taylor Swift continua a somar recordes em 2024. Esta madrugada, em Los Angeles, o seu disco de estúdio mais recente, Midnights, foi distinguido com o Grammy de Álbum do Ano, o que faz da estrela pop a figura mais coroada de sempre nesta categoria, com quatro triunfos — Fearless, em 2010, 1989, em 2016, e Folklore, em 2021, também já haviam sido premiados. Até aqui, a cantora norte-americana estava empatada com Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder. A voz de canções como Anti-hero, Cruel summer ou Blank space levou para casa ainda um outro Grammy — o de Melhor Álbum Vocal de Pop — e presenteou os seus fãs com uma novidade: a 19 de Abril, cerca de um mês antes dos seus concertos em Portugal, no Estádio de Luz (24 e 25 de Maio), haverá novo álbum: The Tortured Poets Department.