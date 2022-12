Síndrome da pessoa rígida: que doença é esta que impede Céline Dion de cantar?

O cancelamento dos concertos de Céline Dion na Europa surgem com uma pergunta quase imediata: o que é a síndrome da pessoa rígida? A cantora canadiana, que dá voz ao sucesso “My Heart Will Go On”, foi diagnosticada com esta doença neurológica rara, como informou esta quinta-feira através de uma mensagem na rede social Instagram. “À medida que estamos a aprender sobre esta doença rara, sabemos que era isto que estava a causar os espasmos que tinha”, disse Céline Dion.

A síndrome da pessoa rígida afecta algumas das funções diárias de Céline Dion, conforme contou a cantora, nomeadamente o movimento e também as cordas vocais.

O que é a síndrome da pessoa rígida?

Esta é uma doença neurológica bastante rara – estima-se que afecte uma pessoa em cada milhão de habitantes. Apesar de ser rara e de não existirem ainda muitos dados sobre a síndrome da pessoa rígida, sabemos que se manifesta sobretudo por rigidez muscular, espasmos dolorosos e uma perda progressiva de autonomia.

A doença também nos torna mais sensíveis a estímulos visuais, sonoros ou emocionais, que podem desencadear os espasmos. Nalguns casos, estes espasmos podem ser suficientes para fracturar os ossos e a rigidez muscular facilita as quedas – que podem conduzir a lesões mais graves.

Numa fase inicial, os espasmos musculares são mais breves e reversíveis, aparecendo sobretudo nos braços e nas pernas. No entanto, as fases mais avançadas da doença podem conduzir a uma rigidez muscular estática, a mialgias crónicas ou a uma certa incapacidade funcional, com “perda de autonomia para as actividades da vida diária e necessidade de apoio na marcha”, como escreve uma equipa de investigadores portugueses num artigo publicado este ano na revista científica Sinapse.

Há algum tratamento?

Não existe nenhuma cura conhecida para esta doença. No entanto, são recomendados alguns fármacos para aliviar os sintomas, como analgésicos ou relaxantes musculares. Devido à ansiedade que os espasmos e a perda de autonomia podem causar, também são recomendados medicamentos para a ansiedade.

“Se não for tratada, a doença pode comprometer o quotidiano do paciente”, refere Emile Sami Moukheiber, do Centro da Síndrome da Pessoa Rígida da Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos), em declarações à CNN.

Além dos medicamentos, é recomendada fisioterapia e terapia ocupacional para continuar a exercitar braços e pernas, de forma a combater a perda de movimento.

Foto A cantora Céline Dion cancelou a digressão europeia devido ao diagnóstico de síndrome de pessoa rígida GettyImages

Outra opção que costuma ser utilizada é a toxina botulínica (conhecida pelo nome de marca Botox), que tem sido apresentado como eficaz no controlo dos espasmos e da dor, uma vez que relaxa os músculos em que é aplicada.

O que causa esta síndrome tão rara?

Essa é uma pergunta para a qual não existem respostas. A principal suspeita dos investigadores é que esta síndrome é o resultado de uma reacção auto-imune, na qual o nosso próprio corpo desencadeia um ataque nas células do sistema nervoso que controlo o movimento.

Muitos pacientes diagnosticados com esta doença têm também diabetes de tipo 1 ou anemia, bem como alguns tipos de cancro (nomeadamente da mama, dos pulmões e da tiróide). No entanto, ainda não conhecemos o motivo para esta associação.

Apesar de ser tida como rara, os investigadores portugueses das universidades de Coimbra, do Minho e do Porto, que publicaram o artigo na revista Sinapse, referem que esta pode ser uma doença subdiagnosticada, já que conhecemos tão pouco sobre ela. O diagnóstico precoce, por forma a iniciar os tratamentos o mais rapidamente possível, é ainda a melhor forma de recuperar a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes.

Para já, os concertos de Céline Dion da digressão "Courage World Tour" foram adiados para 2023 e 2024, enquanto a cantora de 54 anos se foca no tratamento da síndrome da pessoa rígida.