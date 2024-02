Anuário 2023 da Lusa recorda o ano em 228 fotografias

Desde conflitos internacionais, como o israelo-árabe, à demissão do primeiro-ministro português — seguida da eleição de Pedro Nuno Santos como líder do Partido Socialista —, a Agência Lusa faz chegar às bancas esta semana os melhores registos fotográficos do ano passado na terceira edição do Anuário.

É um livro com mais de 160 páginas, ilustrado por 228 imagens acompanhadas por texto, onde destacam as frases mais marcantes e uma cronologia que assinala os momentos sociais, políticos, desportivos e culturais que marcaram 2023.

No Anuário, publicado pela editora Alêtheia, percorrem-se os diferentes acontecimentos de um ano pautado por protestos e greves dos professores ou dos médicos, o sismo em Marrocos, a vitória do Benfica contra o Santa Clara ou as visitas ao país de figuras como Lula da Silva ou Papa Francisco.

A edição bilíngue — em Português e Inglês — vai estar em pré-venda a 8 de Fevereiro.

