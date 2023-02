Rever 2022 através das páginas do Anuário da agência Lusa

Folhear o Anuário da agência Lusa é passar em revista o ano anterior. No caso do livro dedicado a 2022, que será lançado no dia 9 de Fevereiro em Lisboa, no El Corte Inglês, e no dia 16 no Porto, na Fnac do Norteshopping, o grande destaque vai para a guerra da Ucrânia, que estalou a 24 de Fevereiro e que alterou profundamente as relações políticas a nível mundial. “Era importante dar um relevo especial à guerra na Ucrânia, que interrompeu anos de paz na Europa", refere Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, num comunicado dirigido ao P3.

Nas duas dezenas de páginas do Anuário que são exclusivamente dedicadas ao conflito entram textos e fotografias dos enviados Pedro Caldeira Rodrigues, Henrique Botequilha, Miguel Lopes, Paulo Agostinho e Nuno Veiga.

A décima edição, de 192 páginas, reúne textos e mais de duas centenas de fotografias dos jornalistas e fotojornalistas da agência noticiosa. A vitória por maioria absoluta do Partido Socialista nas eleições legislativas, a inesperada vitória de Paulo Raimundo à liderança do PCP e a conquista da liderança do PSD de Luís Montenegro, as eleições de Angola, as inúmeras secas, incêndios e inundações que o país enfrentou são alguns dos acontecimentos visados no Anuário, mas não só; a morte da rainha Isabel II e os casos de pedofilia associados à Igreja Católica portuguesa também preenchem as páginas do livro editado pela Alêtheia, em versão bilingue (português e inglês) que será comercializado online e em livrarias de todo o país. Será possível aceder, através de códigos QR, a conteúdos digitais, como "uma cronologia com os principais momentos do ano, e ao vídeo do ano de 2022 da Lusa".

À semelhança do que sucedeu em 2021, uma exposição de 14 fotografias que compõem o Anuário estará em itinerância pelas lojas FNAC do país.