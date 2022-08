A seca na Europa está a caminho de ser a pior dos últimos 500 anos

Esta situação de seca é um vislumbre do que teremos no futuro? Recordes batidos atrás de recordes, cada vez mais calor, cada vez mais seca?

Infelizmente, sim. Sabemos cada vez mais, entendemos os processos. Isto acontecerá mais vezes, de forma mais intensa, em várias partes do mundo. E, infelizmente, mesmo que cumpramos o Acordo de Paris – se conseguirmos limitar o aquecimento a 1,5 graus –, as zonas que têm secas terão mesmo assim o dobro das secas em comparação com o período pré-industrial. A intensidade também vai aumentar. Mesmo no melhor dos cenários teremos este aumento das secas. Temos mesmo de nos preparar.

O que acontecerá na Europa e do Mediterrâneo?

O Mediterrâneo é um foco de crise da seca e das alterações climáticas e será um dos pontos cruciais em que poderemos ver esta situação a intensificar-se. No relatório do IPCC [Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas] de 2021 e 2022 chegaram à conclusão de que o Mediterrâneo será severamente afectado e que haverá uma mudança de ecossistemas e haverá realmente muitos impactos que ainda nem conseguimos bem saber. É difícil saber como é que a sociedade se vai adaptar a estas mudanças.

Também estuda o impacto das cheias, que são outra das consequências das alterações climáticas. Há ondas de calor, mas também há tempestades. Há seca, mas também há cheias.

Podemos ver os extremos a aumentarem com as alterações climáticas, mas depois também temos efeitos que vêm de mãos dadas. Com as secas, por exemplo, vemos que os solos se estão a "esquecer" de como se absorve a água. Se o solo estiver completamente seco, precisa de mais tempo para a água se infiltrar. Se tivermos tempestades como tem acontecido e como tivemos aqui na Suíça este fim-de-semana, rapidamente temos cheias.

Aquilo que podemos ver com as alterações climáticas é que em muitos locais estes extremos ficam mais fortes. Vemos mais cheias porque há um aumento de temperatura, o ar consegue reter mais humidade, pode haver chuvas mais fortes, e do outro lado, a humidade que está na atmosfera não está mais nos solos em que poderia ser usada pelas plantas e na agricultura e nos ecossistemas. Estes extremos estão todos ligados. Com cada grau de aquecimento, os nossos modelos não nos dão tantas certezas da forma como isto vai continuar daqui em diante. Com cada grau de aquecimento, torna-se mais difícil perceber o que é que vai acontecer.