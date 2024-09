Com chuva, neve ou fogo: estas são as melhores fotografias do clima de 2024

O concurso Weather Photographer of the Year está de regresso com o registo de alguns dos fenómenos climáticos que aconteceram em todo o mundo. Este ano, a lista conta com imagens de paisagens cobertas de gelo, outras destruídas pelos incêndios florestais, tempestades de raios e de areia, ondas de calor, nevoeiro e inundações. A votação para eleger as cinco fotografias premiadas decorre até 17 de Outubro no site da competição e o vencedor do Standard Chartered Climate Award de 2024, o prémio principal, receberá 5 mil libras (quase seis mil euros).

African Dust Over Athens (Poeira africana sobre Atenas, em tradução livre), de Lesley Hellgeth, foi uma das fotografias que mais impressionou o júri do concurso britânico. A imagem, lê-se no comunicado que a organização enviou ao P3, mostra o templo grego Parthenon coberto de poeiras cor de laranja vindas do deserto do Sara, em África, em Abril de 2023.

The Fireline (Linha de Fogo) é outra das imagens finalistas. Chama a atenção para o aumento da temperatura e falta de chuva na Cidade do Cabo, na África do Sul, condições que deram origem a vários incêndios florestais. Patrick Ryan, o fotógrafo, juntou-se aos bombeiros que combatiam as chamas. A imagem mostra um fogo de tal forma descontrolado que obrigou os profissionais a fugir.

A organização diz ter recebido milhares de inscrições de fotógrafos de todas as idades e países para o concurso que, destaca no comunicado, tem como objectivo “aumentar a consciencialização para os fenómenos meteorológicos que prejudicam o planeta” e a população mundial e, ao mesmo tempo, registar a beleza e o poder que têm.

Os vencedores serão anunciados no dia 30 de Outubro. Para votares na fotografia que mais gostas clica aqui.