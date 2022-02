Anuário Lusa 2021: a história de um ano retratada em imagens

Foi longo e rico em acontecimentos o ano de 2021. Num ano dominado pela pandemia, assistimos ao advento e introdução das vacinas contra a covid-19 e à implementação do certificado digital de vacinação; foi reeleito o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa; triunfou, para surpresa de muitos, Carlos Moedas em Lisboa nas eleições autárquicas; testemunhámos o chumbo do Orçamento de Estado, a dissolução do Governo de António Costa e o desmantelamento da “geringonça”. Assistimos aos Jogos Olímpicos de 2020 no ano errado, atestámos as vitórias do Sporting do campeonato português de futebol e da selecção portuguesa de futsal no campeonato mundial da modalidade; decorreu a Cimeira do Clima, em Glasgow, o Web Summit, em Lisboa. Fugiu e foi capturado o ex-banqueiro João Rendeiro, demitiu-se Eduardo Cabrita. Morreu Carlos do Carmo, Jorge Coelho, Julião Sarmento, Otelo Saraiva de Carvalho, Jorge Sampaio. Nenhum destes acontecimentos ficou de fora das 160 páginas do Anuário Lusa 2021, o livro editado no início de Fevereiro pela Alêtheia e que se encontra, pela primeira vez (apesar de esta ser a sua nona edição), em comercialização.

Não obstante ser composto por 261 fotografias da autoria de 31 fotojornalistas da agência noticiosa portuguesa, o editor de multimédia da Lusa, Paulo Carriço, sublinha que o anuário "não é um livro de fotografia". Existem notícias relevantes, "acontecimentos que marcaram o ano", que são de difícil tradução em imagem e que nem por isso ficaram de fora do livro, estando presentes em forma de texto. As legendas das imagens foram, também, "cuidadosamente trabalhadas", para conter, de forma resumida e rigorosa, em português e inglês, a informação necessária para uma fácil leitura dos acontecimentos. O fio condutor do livro é cronológico, sem nunca perder de vista a relevância de cada tema, seja ele fotografável ou não.

"No ano de 2021, a covid-19 esteve presente em quase tudo", refere Carriço, a partir da sede da Lusa, em Lisboa. Por isso, também na elaboração do anuário se lutou, de certo modo, contra a covid-19. "Queríamos que o livro contivesse imagens inesperadas, que não fosse monotemático." Paulo Carriço e o fotojornalista André Kosters foram responsáveis pela selecção das imagens; tinham como base de trabalho mais de 53 mil fotografias pré-seleccionadas pelos fotojornalistas da agência. "Eu e o André fizemos uma pré-triagem e procurámos perceber, com a ajuda da editoria de agenda, quais os temas de actualidade importantes que estavam omissos nessa selecção", explicou o editor. Recorrendo ao vastíssimo arquivo da agência, foram colmatadas as falhas. "Trata-se, aqui, do casamento de uma boa foto com um assunto relevante, o que nem sempre é fácil de conseguir." A fotografia escolhida para a capa do livro é da autoria de Carlos Barroso e descreve um idoso a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. "Decidimos, este ano, que o tema central seria a vacina."

O anuário, que pode ser adquirido online ou em livrarias, encontra-se dividido em 12 capítulos, um para cada mês do ano de 2021. Foi definida uma fotografia de abertura que precede outras 19 ou 20 que compõem cada divisão – são essas 12 que a Lusa partilha, agora com o P3, acompanhadas das respectivas legendas. Outra selecção, mais completa, encontra-se presentemente, e até 6 de Março, em exposição no Centro Português de Fotografia, no Porto.