João Rendeiro detido esta madrugada pela Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária deteve João Rendeiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, na manhã deste sábado.

“A Polícia Judiciária informa que, na manhã de hoje, foi detido o cidadão João Rendeiro, sobre quem pendia Mandado de Detenção Internacional. Às 9h30, na Sede da Polícia Judiciária, irão ser prestados esclarecimentos adicionais”, lê-se no site da PJ.

João Rendeiro, condenado a cinco anos e oito meses de prisão efectiva no âmbito de um processo relacionado com a falsificação da contabilidade do BPP, fugiu de Portugal em Setembro para escapar à pena de prisão. As autoridades portuguesas já tinham emitido dois mandados de detenção, europeu e internacional.

Num texto publicado no seu blogue Arma Crítica, no dia 28 de Setembro, João Rendeiro assumiu publicamente a fuga e explicou que no decurso dos processos em que foi acusado efectuou “várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respectivos”. “De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar”. Rendeiro disse ainda que a fuga representou um “acto de legítima defesa contra uma justiça injusta”. Mas, ao que tudo indica, o banqueiro foi apanhado pela PJ esta madrugada na África do Sul.

Maria de Jesus Rendeiro afirmou durante o interrogatório como arguida no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa que o seu marido João Rendeiro estava na África do Sul.

Três sentenças: mais de 19 anos de prisão efectiva

Este não é o único processo de João Rendeiro. Somadas as três sentenças, o ex-presidente do BPP foi condenado a 19 anos e dois meses de prisão efectiva.

Na origem do julgamento de Rendeiro está a queixa do embaixador jubilado Júlio Mascarenhas que, em 2008, investiu 250 mil euros em obrigações do BPP, poucos meses antes de ser público que a instituição liderada por João Rendeiro estava numa situação grave.

Também neste processo estavam acusados os ex-administradores Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital. O primeiro foi condenado a três anos de prisão e o segundo a dois anos e seis meses de prisão. O tribunal decidiu que os ex-gestores do BPP terão ainda de pagar 225 mil euros por danos patrimoniais e 10 mil euros por danos morais a Júlio Mascarenhas.

Noutro processo, o ex-banqueiro foi condenado, em 14 de Maio, a 10 anos de prisão, por crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e branqueamento, encontrando-se o processo na fase das alegações e respostas aos recursos.

Rendeiro foi ainda condenado, em 15 de Outubro de 2018, a uma pena de cinco anos de prisão por crimes de falsidade informática e falsificação de documentos no âmbito de um outro processo, mas cuja decisão condenatória (já transitada em julgado) não foi ainda executada após recursos falhados para o Tribunal da Relação, Supremo Tribunal e Tribunal Constitucional.