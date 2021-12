Eduardo Cabrita pediu demissão ao primeiro-ministro

O ministro da Administração Interna fez uma declaração a partir do Ministério. Eduardo Cabrita despediu-se com um balanço positivo do seu mandato, assumido no final de 2017.

O ministro Eduardo Cabrita anunciou a sua demissão. Depois de meses de polémicas acumuladas, o governante informou ao final da tarde desta sexta-feira que entregou a sua carta de demissão ao primeiro-ministro para não prejudicar o Governo.

“Mais do que ninguém lamento essa trágica perda irreparável e a minha solidariedade vai para família da vítima. Desde então, foi com grande sacrifício pessoal que verifiquei com estupefacção o aproveitamento político que foi feito de uma tragédia pessoal”, disse. Sobre o silêncio em relação ao caso, Cabrita defendeu-se: “Qualquer que fosse a resposta era lida como uma interferência, quanto ao ritmo do processo, quanto à sua substância”, explicou.

“Só a lealdade, o tempo e as circunstâncias que enfrentávamos há seis meses atrás e a solidariedade do primeiro-ministro” o fizeram continuar na pasta, diz Cabrita. “Não posso permitir que este aproveitamento político absolutamente intolerável seja utilizado no actual quadro para penalizar a acção do Governo contra o sr. primeiro-ministro ou mesmo contra o OS. E por isso entendi solicitar hoje a exoneração das minhas funções de ministro da Administração Interna”, explicou.

“Sou ministro da Administração Interna desde Outubro de 2017”, começou por assinalar o governante, destacando o seu trabalho no Ministério que herdou da demissão de Constança Urbano de Sousa, em jeito de balanço do seu mandato. Notando a “sequência de quatro anos positivos” com “o menor número de incêndios da última década” nos quais “só profissionais perderam a sua vida, nenhum civil”.

Depois, o ministro prosseguiu para sublinhar os bons resultados dos indicadores de criminalidade geral, violenta e grave. “Aos milhares de homens e mulheres que servem Portugal na protecção civil devemos imenso”, continuou. O ministro falou até da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, não esquecendo o papel de coordenação do Ministério da Administração Interna durante “estes dois anos tão difíceis” no combate à covid-19.

A declaração surgiu horas depois de o Observador ter avançado que a 18 de Junho o carro do ministro circulava a 163km/h, tendo o Ministério Público deduzido acusação contra o motorista de Cabrita, agora acusado de homicídio por negligência. Durante a manhã, Eduardo Cabrita afirmou que era “só um passageiro” do carro envolvido no atropelamento na A6, que resultou na morte de um trabalhador de limpeza de estradas, e defendeu que a dedução da acusação ao motorista conhecida esta sexta-feira corresponde ao “Estado de direito a funcionar”. “Sou só um passageiro, é o Estado de direito a funcionar, temos de confiar, ninguém está acima da lei”, afirmou o governante.