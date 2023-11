António Costa entrou em pausa depois de décadas de vida política e de poder

Com uma carreira política rara, António Costa deixa herança. Dos acordos à esquerda até às contas certas. Mas não vai cumprir o sonho de ser primeiro-ministro nos 50 anos do 25 de Abril.

Foi eleito secretário-geral a 22 de Novembro de 2014, no dia a seguir a José Sócrates ser detido, e desde o primeiro dia da sua liderança foi repetindo a expressão “à Justiça o que é da Justiça”. Quase nove anos depois, António Costa demite-se de primeiro-ministro, precisamente por ser o primeiro chefe de governo em funções que é criminalmente investigado. Justificou a decisão argumentando que em seu entender “o cargo de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e menos ainda com a suspeita de prática de qualquer acto criminal”. Mas continuou a garantir: “Confio totalmente na Justiça e no seu funcionamento.”