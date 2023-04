Lula discursou na AR sob protestos. Santos Silva repreendeu deputados do Chega

O Presidente do Brasil e o presidente do Parlamento sublinharam a importância do reforço das relações entre os dois países e condenaram a invasão da Ucrânia.

Não foi sem controvérsia, mas Lula da Silva acabou mesmo por discursar na Assembleia da República (AR) no dia em que se assinala o 49.º aniversário do 25 de Abril de 1974, apesar dos apelos da direita em sentido contrário. Enquanto à porta do Parlamento se congregaram manifestações, ora contra, ora em apoio ao Presidente do Brasil, também no plenário o chefe de Estado foi recebido tanto com palmas e ovações em pé, como com protestos por parte do Chega (já a IL fez-se representar apenas pelo seu líder parlamentar). O presidente do Parlamento repreendeu, visivelmente irritado, o comportamento do Chega e pediu desculpa formalmente. Por seu turno, Lula da Silva desvalorizou o episódio que classificou de "cena de ridículo".

Numa sessão solene de boas-vindas prévia à sessão comemorativa da Revolução dos Cravos, o presidente da AR, Augusto Santos Silva, elogiou o sinal dado por Lula da Silva de aprofundamento das relações entre Portugal e Brasil que, durante os anos da presidência de Jair Bolsonaro estiveram adormecidas, e reafirmou a "íntima fraternidade" entre os dois países.

Deixou também uma palavra de solidariedade aos ucranianos, sinalizando que Portugal apoia a "luta pela independência" da Ucrânia e que o cravo vermelho de Abril "simboliza a liberdade por que se batem hoje os ucranianos".

Já o Presidente da República Federativa do Brasil garantiu que manterá o caminho de reforço dos laços com Portugal e aproveitou o 25 de Abril para condenar as "ideologias extremistas" e "as soluções militares", esclarecendo, uma vez mais, a sua posição sobre a guerra na Ucrânia. "Condenamos a violação territorial da Ucrânia e acreditamos numa ordem internacional fundada no direito, no respeito e soberania nacionais", disse Lula da Silva, pedindo "diálogo e diplomacia".

A Iniciativa Liberal optou por não estar presente, à excepção do líder da bancada, Rodrigo Saraiva, mas os deputados do Chega, assim que Lula da Silva começou a discursar, ergueram bandeiras da Ucrânia e cartazes onde se lia "Chega de corrupção" e "Lugar de ladrão é na prisão", assim como bateram com as mãos na mesa sempre que Lula era aplaudido pelas outras bancadas, num protesto que durou todo o discurso do Presidente do Brasil. Já os restantes deputados aplaudiram o presidente brasileiro com diversas ovações em pé.

Augusto Santos Silva repreendeu irritado os deputados do Chega, pedindo-lhes que "se comportem com urbanidade, cortesia e educação". "Chega de insultos, chega de envergonhar as instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal", afirmou. Pediu ainda "formalmente desculpa em nome do Parlamento português" e elogiou a "coragem e educação" de Lula.

Já cá fora, o chefe de Estado brasileiro desvalorizou o episódio, considerando tratar-se de uma "cena de ridículo". Em declarações aos jornalistas, disse que isto é “o que acontece quando as pessoas não têm coisas boas para dizer”. Garantiu que o sucedido não devia acontecer num “evento de homenagem à Revolução”, mas frisou que tal atitude impactou especialmente os próprios que, disse, “quando voltarem a casa vão pensar: que papelão que nós fizemos”. com Marta Sofia Ribeiro