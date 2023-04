Santos Silva: "Chega de insultos, chega de envergonhar o nome de Portugal"

"Chega de insultos, chega de envergonhar as instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal", pediu, visivelmente irritado, a segunda figura do Estado, em resposta à reacção dos deputados do Chega, durante o discurso de Lula da Silva.



Todos os doze deputados do partido de André Ventura empunharam cartazes e bateram com as mãos nas mesas de madeira, quando a bancada socialista irrompeu em aplausos ao Presidente do Brasil.