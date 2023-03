Greve dos médicos deverá ter adesão alta no segundo dia da paralisação, diz a Fnam

Os médicos cumprem esta quinta-feira o segundo dia de greve para exigir a valorização da carreira e das tabelas salariais. A paralisação foi convocada pelos sindicatos que integram a Federação Nacional dos Médicos (Fnam). A presidente da organização, Joana Bordalo e Sá, indicou ao PÚBLICO, esta manhã, que para o segundo dos dois dias do protesto é esperada uma adesão similar à desta quarta-feira, que rondou os 85 e os 90% nos centros de saúde.

"Estamos à espera que seja uma adesão mesmo muito sobreponível, quer em centros de saúde quer em hospitais, sendo que na ginecologia e obstetrícia a adesão é quase de 100% de norte a sul do país", adiantou ainda.

A paralisação, a primeira depois da pandemia de covid-19, foi convocada numa altura em que sindicatos e Governo estão em negociações, mas ainda sem acordo após várias reuniões inconclusivas. Já o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) demarcou-se do protesto, alegando que não se justifica enquanto decorrem negociações com o Governo.

Em relação ao primeiro dia de greve, no qual também decorreu uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde (MS), a adesão nos centros de saúde foi "de 85 a 90%, sendo que houve centros de saúde encerrados a 100% no Alto Minho, em Trás-os-Montes, na zona de Lisboa, no Centro e também nos Açores", referiu Joana Bordalo e Sá. Já nos hospitais a adesão foi de 80%, com "vários blocos operatórios fechados a 100%". "Houve uma adesão muito forte, mas foram sempre cumpridos os serviços mínimos. Todos os casos urgentes foram atendidos."

A greve terminará à meia-noite de quinta para sexta-feira.