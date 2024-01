Este abrigo dá o nome do teu “ex” a uma caixa de areia para gato usada — e envia por correio

Em Rhode Island, nos Estados Unidos, há uma associação de protecção animal que já começou a campanha para o Dia dos Namorados — mas decidiu dedicá-la a todos os ex-namorados, ex-amigos e outros assuntos que as pessoas querem enterrar. Literalmente.

Segundo a RI Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RISPCA), a campanha Love Stinks (O Amor Fede, em tradução livre) quer dar um “presente malcheiroso” na época do ano em que se celebra o amor, lê-se na publicação do Facebook.

Por cinco dólares (4,60 euros), o abrigo baptiza as caixas de areia para gatos com o nome que as pessoas escreverem no formulário. Depois, deixam que os animais as usem para defecar e enviam-nas ao destinatário (que paga a encomenda quando a recebe).

Basta que os interessados preenchem os campos do formulário com o email, contacto e estado norte-americano onde vive o ex. A campanha só está disponível nos Estados Unidos.

“O Dia dos Namorados não é para todos, mas toda a gente pode gostar disto”, defende a associação.

Nos comentários, há quem proponha expandir a ideia para incluir o nome da empresa onde trabalham, do chefe e até do senhorio. Por enquanto, a oferta destina-se apenas a relações terminadas, mas cada pessoa pode enviar até dez caixas de areia suja.

No ano passado, o jardim zoológico de San Antonio, no Texas, decidiu dar o nome de ex-companheiros a baratas, ratos ou um legume para serem comidos por outros animais pelo dobro e triplo do preço. Este ano, a oferta mantém-se.