Na Grécia, moradores fingem pragas de percevejos para afastar turistas dos AL

Esta semana, os turistas que visitam a cidade grega de Atenas foram surpreendidos com avisos à entrada de prédios de alojamentos locais que alertavam para alegadas pragas de percevejos.

Uma das mensagens foi afixada na segunda-feira, 4 de Dezembro, no bairro de Exárchia. Um dia depois, o Ministério da Saúde do país emitiu um comunicado onde afirmou que as mensagens são falsas e disse estar a trabalhar com as autoridades para tentar encontrar os responsáveis.

Segundo a agência de notícias Associated Press, o turismo é uma das principais fontes de receitas para a economia grega e é provável que o número de estadias durante 2023 atinja valores recorde. Por outro lado, a chegada de turistas resultou num aumento do preço das rendas das casas e obrigou muitos habitantes a saírem do centro de Atenas. Os vistos gold, que autorizam a residência de investidores estrangeiros, também contribuíram para aumentar os preços dos imóveis.

A agência escreve ainda que os autores do aviso se fizeram passar pelo Ministério da Saúde grego e escrevem mensagens em inglês, ainda que com erros ortográficos, dirigidas aos “queridos visitantes”, explicando que as autoridades de saúde ordenaram a retirada de pessoas das “casas de hóspedes privadas” para “proteger a saúde pública dos inquilinos gregos permanentes”. Para dar credibilidade à mensagem, utilizaram logótipos do Ministério e do município de Atenas e informaram que quem não cumprir a ordem incorre numa multa de 500 euros. No final, desejaram uma boa estadia.

No comunicado, o Ministério destacou que ninguém tem o direito de “aterrorizar e desinformar” a população. Em relação às pragas de percevejos, fenómeno que assolou ruas, transportes públicos e monumentos em Paris, e também foi registado em Guimarães, o Governo da Grécia diz que não existem no país.