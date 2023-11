No Canadá, há tanta procura por um quarto que há quem arrende metade da cama

O Canadá tem um dos mercados imobiliários mais caros da América do Norte e a situação na cidade de Toronto é prova disso. Num anúncio publicado em Outubro no Facebook Marketplace, um senhorio procurava especificamente uma inquilina para partilhar a única cama que existia no apartamento.

Segundo o Business Insider, o anúncio já foi removido, mas uma agente imobiliária da cidade decidiu guardar as imagens e publicar um TikTok a denunciar a oferta. O vídeo de Anya Ettinger, publicado a 22 de Outubro, tornou-se viral e conta, neste momento, com mais de 37 mil visualizações e 3331 partilhas.

Na legenda do anúncio, o proprietário escreveu que procurava “uma mulher descontraída” para partilhar a cama de casal por 900 dólares canadianos (quase 600 euros). A entrada seria dia 2 de Janeiro de 2024, sendo que, idealmente, a inquilina ficaria na casa durante um ano.

“Já partilhei o quarto que só tem uma cama queen-size com uma colega que encontrei no Facebook e funcionou muito bem”, acrescentou. Entre as condições para arrendar a cama, o proprietário exigia um depósito adiantado de 1900 dólares (1264 euros), incluindo a renda do primeiro e último mês, bem como 100 dólares (67 euros) para fazer cópias da chave do imóvel.

Para a imobiliária, o anúncio espelha a situação actual do mercado de arrendamento em Toronto, cidade com mais procura do que oferta. "Porque é que não investe em duas camas de solteiro e põe no quarto? Isto é uma loucura. Arrendar um espaço na cama por 900 dólares [canadianos] por mês? Não é de admirar que tantas pessoas detestem Toronto", opinou.

Ainda assim, escreve o mesmo jornal, arrendar metade de uma cama para pagar menos de renda não é novidade — e até há um nome para isso, "hot bedding". Um inquérito de 2021 da Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, que contou com a participação de sete mil estudantes que viviam nesta cidade e em Melbourne, revelou que 3% já aceitou ofertas de arrendamento como esta para poupar ao final do mês.