Senhorio espanhol recusa aumentar valor da renda para que inquilinos “tenham uma vida decente”

David Romero tem um apartamento em Vigo que arrenda a um jovem casal por 500 euros. Nos últimos tempos, tal como acontece em Portugal, é cada vez mais difícil encontrar casas no centro da cidade a preços acessíveis. Por outro lado, muitos proprietários optam pelo alojamento local por ser mais vantajoso, mas este homem recusa-se a fazê-lo.

Nas redes sociais, o baterista mostrou as mensagens que trocou com os inquilinos que vivem no apartamento há quatro anos e que se mostraram interessados em renovar o contrato. David aceitou de imediato e explicou que não ia aumentar o valor da renda.

“Quando a minha mãe morreu recebi um quinto do apartamento onde vivíamos e com esse dinheiro, cerca de 40 mil euros, comprei um apartamento (com hipoteca de 60 mil) e renovei-o. Cobro 500 euros por mês, podia cobrar muito mais, mas para quê? Para que não me possam pagar?”, escreveu no Twitter.

O senhorio explicou que além de querer continuar com estes inquilinos, quer “que tenham uma vida decente” e um projecto de vida. “Eu também não vou ficar rico, vou cobrir as despesas e amanhã a minha filha vai herdá-lo”, acrescentou.

David diz ainda que o apartamento tem três quartos e um terraço e que foi, inclusive, aconselhado pelo agente imobiliário a aumentar a renda para 800 euros ou a arrendar o imóvel para férias por 600 euros por semana. “Dar-me-ia para viver o ano todo, mas prefiro cobrir as despesas, guardar um pouco para a minha filha e pouco mais”, afirmou ao jornal espanhol Atlántico.

A mensagem que publicou é uma forma de alertar outros senhorios para os elevados valores das rendas que são cobradas actualmente e incentivá-los a baixar os preços. “Se todos o fizessem, não teríamos os problemas que temos hoje em termos de acesso à habitação, especialmente para os jovens (os meus inquilinos têm menos de 30 anos)”, escreveu.