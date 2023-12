Encontros escaldantes? Na Califórnia, os solteiros conhecem-se em banhos gelados

Esquece a praia ou o bar. Os californianos estão à procura do amor num lugar diferente — em banhos de água gelada onde a temperatura está muito perto dos 0ºC.

Foto





Nos arredores de Los Angeles, na cidade costeira de Santa Mónica, há solteiros que vestem calções de banho e biquínis para encontros rápidos numa piscina de água gelada. Participam nos Icebreakers (quebra-gelo, em tradução livre), eventos criados para fazer as conversas fluir.

Depois de uma sessão de meditação e de uma "viagem sonora" musical, os participantes mergulham numa banheira de água gelada, com um par aleatório. Cada pessoa fica na água durante três minutos, mergulhada até ao pescoço. Enquanto isso, os funcionários distribuem cartões à prova de água com perguntas como "o que significa o amor para ti?".

"No início foi difícil focarmo-nos na pergunta porque estávamos concentrados no frio que tínhamos", descreve a bailarina Caitlyn Moyer, depois de sair da água.

"Mas depois olhamo-nos nos olhos e concentrámo-nos no que ambos estávamos a sentir, e foi fácil", explica a jovem de 25 anos.

Foto

Foto

Já Miles Gibson, o solteiro com quem partilhou o banho, disse que era bom ter alguém dentro de água para o apoiar. Participou no evento para aparecer com "o seu verdadeiro eu e estar aberto a tudo" o que acontecesse nos Icebreakers. "Não [se trata] necessariamente de procurar o amor, mas de estar aberto para receber o que quer que pareça certo", destaca o engenheiro de 27 anos.

O conceito foi criado por Kyle Cassidy e pelo parceiro de negócios Aryan Davani, co-fundadores da IcePass, uma empresa do distrito de Venice Beach que vende banhos frios e saunas aos clientes. Os banhos tornaram-se populares entre os desportistas, que dizem que a água fria ajuda a aliviar as dores musculares e a acelerar a recuperação.

A IcePass já realizou três eventos de encontros rápidos, sendo que sete casais marcaram uma segunda saída e três ainda estão juntos, revela Cassidy, que incentivou os clientes a aproveitarem a experiência enquanto procuram um companheiro.

Whitney Hancock, que trabalha em saúde mental, tomou um banho frio com o produtor de vídeo Dustin Steward, de 39 anos. "Fiquei surpreendida com a forma como pudemos estar presentes um com o outro e como ele foi gentil, apesar de estarmos ambos a sofrer", recorda a mulher de 36 anos.