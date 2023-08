Porque é que os cães olham fixamente para os donos quando estão a defecar?

Não é uma provocação nem tão pouco um reflexo de Pavlov, mas acontece com a grande maioria dos cães. Sempre que estão a defecar, estes animais tendem a olhar fixamente para os donos, uma situação cómica, e por vezes desconfortável para o tutor, mas que surge por um simples motivo.

Regra geral, acontece sempre que o animal está numa situação desconfortável “e procura o apoio do tutor” antes de iniciar qualquer reacção, começa por explicar ao P3 a especialista em comportamento canino, Patrícia Babo.

Segundo a mesma, nem todos os cães vão olhar para os donos nestes momentos, e quando se trata de raças utilizadas para caça como é o caso dos beagles e perdigueiros é quase certo afirmar que preferem estar afastados dos donos nestas situações. Os restantes, por outro lado, vão ficar perto do tutor e olhar para ele, uma vez que o vêem como líder e querem saber “se estão em segurança”.

“Isto só acontece quando existe uma relação de confiança com o cão. Ele pensa: ‘não posso monitorizar o momento que está à minha volta, por isso, vou olhar para o meu dono’”, acrescenta Patrícia Babo.

Neste caso, os tutores “devem desempenhar o papel de vigilantes” e perceber se existem perigos por perto, como por exemplo outros cães sem trela, um aglomerado de pessoas, barulhos ou crianças a correr em direcção ao animal.

Noutros casos, o cão não procura apenas protecção, mas também uma recompensa. “Ele quer perceber se aquilo que fez é ou não validado. A recompensa pode ser comida, que é a alternativa mais fácil, ou um afecto que é o caminho mais difícil, mas também o mais certo”, conclui Patrícia Babo. Em todos os casos, no entanto, o tutor não se pode esquecer de apanhar as fezes do chão — ou não vai escapar ao olhar fixo e reprovador de outros humanos.