Se vires um cão com uma fita amarela, deixa-o em paz: ele quer espaço

Ter um lenço amarelo na coleira ou trela não é um acessório canino, mas um aviso para as pessoas que passam pelo animal na rua, em especial as que gostam de se aproximar e fazer umas festinhas, sem pedir autorização ao dono.

A campanha Mais Espaço Por Favor, lançada pela Yellowdog Portugal, já tem alguns anos, mas ainda há quem desconheça o motivo do sinal amarelo. A iniciativa, explica a associação numa publicação do Facebook, tem como objectivo respeitar as necessidades dos cães e “minimizar os problemas” que possam ter.

Segundo a Yellowdog, Arya, a cadela na imagem principal deste artigo, é um dos animais que não sai à rua sem o lenço, contudo este acessório não serve apenas para os cães. As fitas ou os coletes amarelos também podem significar que o tutor dispensa conversas de circunstância ou pessoas à volta do animal.

Foto DR

No caso do cão, esta marca amarela pode indicar várias coisas, desde estar com o cio, em recuperação depois de uma lesão, ser inseguro ou estar apenas velho e cansado. Além disto, pode ainda ser uma forma de alertar para o facto de se encontrar em processo de socialização ou ter sido adoptado há pouco tempo e, como tal, estar pouco habituado ao contacto com estranhos. “Resumidamente, um cão com uma marca amarela significa que precisa de um pouco de espaço”, informa a campanha. ​"Quando é que próximo é demasiado próximo? Apenas este cão ou os seus donos sabem, por isso mantenha a distância ou dê-lhes tempo para saírem do seu caminho."