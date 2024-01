Cientista dos EUA cria polémica ao dar conselhos ao Reino Unido sobre como beber chá

Uma cientista norte-americana desencadeou uma "tempestade transatlântica sobre uma chávena de chá", ao oferecer conselhos ao Reino Unido sobre a bebida quente favorita dos britânicos. A professora de química do Bryn Mawr College, Michelle Francl, contou que um dos segredos para uma chávena de chá perfeita é acrescentar uma pitada de sal.

A dica está incluída no livro Steeped: The Chemistry of Tea, publicado esta quarta-feira pela Royal Society of Chemistry (em português, Real Sociedade da Química), noticiou a agência Associated Press (AP).

A sugestão do sal provocou indignação entre os amantes do chá no Reino Unido, onde o estereótipo popular vê os norte-americanos como grosseiros bebedores de café e que fazem chá, se o fazem, no microondas. "Nem nos diga a palavra 'sal'...", escreveu o guia de etiqueta Debrett"s na rede social X.

A embaixada dos EUA em Londres interveio na "tempestade" com uma publicação nas redes sociais, a tranquilizar "o bom povo do Reino Unido de que a noção impensável de adicionar sal à bebida nacional da Grã-Bretanha não é uma política oficial dos Estados Unidos".

"Vamo-nos unir na nossa profunda solidariedade e mostrar ao mundo que, quando se trata de chá, somos um só", pode ler-se, na irónica publicação, onde acrescentou: "A embaixada dos EUA continuará a fazer chá da maneira adequada — colocando-o no microondas".

A embaixada esclareceu mais tarde que a sua declaração era "uma brincadeira alegre com as ligações culturais partilhadas" entre as duas nações, ao invés de um comunicado de imprensa oficial.

Mas o livro norte-americano, em contraste, não é brincadeira. Produto de três anos de investigação e experimentação, o livro explora os mais de 100 compostos químicos encontrados no chá e "coloca a química em uso com conselhos sobre como preparar uma chávena melhor", de acordo com o seu editor.

Michelle Francl refere que adicionar uma pequena quantidade de sal — não o suficiente para dar sabor — faz o chá parecer menos amargo porque "os iões de sódio no sal bloqueiam os receptores amargos nas bocas". A cientista também defende fazer o chá numa panela pré-aquecida, agitando a saqueta brevemente, mas vigorosamente, e servindo numa caneca baixa e robusta para preservar o calor. Além disso, o leite deve ser adicionado à chávena depois do chá, não antes — outra questão que muitas vezes divide os amantes das infusões.

A autora ficou surpreendida com o nível de reacção ao seu livro no Reino Unido. "Percebi que causou muito interesse. Não sabia que iniciaríamos uma conversa diplomática com a embaixada dos EUA", contou, em declarações à AP.