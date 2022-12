As infusões do Soalheiro são criadas como um Alvarinho premium da casa

Soalheiro é sinónimo de Alvarinhos de categoria, de criatividade no mundo do vinho e de desejo (a melhor parte). Donde, por que razão a família Cerdeira decidiu investir no mundo das infusões quando, em qualquer prateleira de supermercado ou banca de mercado municipal, podemos comprar hortelã disto e daquilo, lúcia-lima, cidreira e outras plantas? Mais: faz algum sentido uma empresa de vinhos, que recebe ranchos de gente nas suas instalações em Melgaço para comprar caixas de garrafas, sugerir aos seus clientes uma latinha bonita de perpétua roxa ou de tomilho?