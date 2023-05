Factos pouco conhecidos sobre Carlos III: não almoça e foi o primeiro a ir à escola

Carlos III está prestes a ser coroado na Abadia Westminster, em Londres, e o ambiente é de festa. Trata-se da primeira coroação em 70 anos, numa tradição cuja origem recua até há mais de mil anos. Será o 40.º monarca a ser coroado naquele mesmo lugar, ao lado da rainha consorte Camila.

Eis alguns factos pouco conhecidos sobre o monarca de 74 anos:

O primeiro estudante real

Carlos foi o primeiro monarca inglês a frequentar a escola, já que todos os seus antecessores foram educados por tutores privados.

Primeiro, frequentou a escola de Hill House, em Londres, antes de ingressar no regime interno da Escola de Cheam, em Berkshire, instituição da qual o pai, o príncipe Filipe, também tinha sido aluno.

Mais tarde, o então príncipe de Gales foi enviado para Gordonstoun, um colégio interno na Escócia, conhecido pela exigência. Como parte, ainda, do percurso escolar, Carlos passou dois períodos na Escola de Gramática da Igreja Geelong, em Melbourne, na Austrália.

No ensino superior, frequentou a Faculdade de Trinity, em Cambridge, onde estudou Arqueologia e Antropologia Social, antes de mudar para História. Um dos semestres do curso foi passado na Universidade de Gales em Aberystwyth, a aprender galês, honrando assim o título de príncipe de Gales.

Foto Carlos a esquiar com William e Harry em 1996 REUTERS

Um craque no desporto

Enquanto jovem príncipe, Carlos era apaixonado por esqui, surf e mergulho. Ficou conhecido por ser um exímio jogador de pólo durante mais de quarenta anos, até que finalmente se reformou deste desporto em 2005, aos 57 anos.

Participou em competições de pólo até 1993, quando sofreu uma dupla fractura no braço direito, na sequência de uma queda, a que foi operado para fazer um enxerto ósseo. Em 2001 voltou a ter outro incidente que o levou ao hospital.

Foto A jogar pólo em 1994 REUTERS

Apaixonado pelos cavalos — tal e qual a mãe — chegou a competir enquanto cavaleiro amador em seis corridas, no início da década de 1980. Em duas dessas corridas, subiu ao pódio como segundo classificado.

Apaixonado por arte e música

É célebre a paixão de Carlos por artes e especialmente por Shakespeare, cujas palavras tem, aliás, citado inúmeras vezes desde que subiu ao trono, como sucessor de Isabel II.

Na escola, aprendeu piano, trompete e violoncelo. Por inúmeras vezes, participou em apresentações de teatro e chegou a desempenhar o papel principal em Macbeth de Shakespeare. É um apaixonado por ópera e música clássica, ainda que também escolha Leonard Cohen como um dos seus cantores favoritos.

Foto REUTERS/POOL

Entre as canções escolhidas, quando apresentou um programa de rádio solidário, em 2021, escolheu nomes como The Three Degrees, Diana Ross, Barbra Streisand e Edith Piaf. A lista de reprodução oficial da sua coroação é mais ecléctica e estende-se a sucessos contemporâneos, de Adele, a Coldplay ou Harry Styles.

Enquanto príncipe de Gales, em 2000, reavivou também a tradição de ter um tocador de harpa oficial.

Foto Com Camila, na África do Sul, em 2011 REUTERS/POOL

Amigo das árvores

A faceta ambientalista de Carlos III é uma das mais acarinhadas pelo público, tal como seu amor pela natureza. Em 2020, o gabinete de Clarence House revelou que, cada vez, que o soberano planta uma árvore tem o hábito de lhe dar uma sacudidela para desejar que tenha longa vida.

Outra das suas paixões pelo ar livre é a técnica da construção de sebes, sendo mesmo o patrono da Sociedade Nacional de Sebes. Sabe-se que o lugar onde diz ser mais feliz é em Highgrove, no jardim da sua propriedade. Ou então, tal como a mãe, a caminhar ou a pescar nas terras da família, na Escócia.

Esse cenário marcou-o tanto que deu vida ao livro infantil The Old Man of Lochnagar (O velho de Lochnagar, em tradução livre), publicado em 1980, a pensar nos dois irmãos mais novos, André e Eduardo e onde conta a história das aventuras de um velho homem do campo, perto do Castelo de Balmoral.

Foto Setembro de 1960. A rainha Isabel II e o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, com os seus filhos, a princesa Ana (esquerda), o príncipe André (centro), e Carlos, príncipe de Gales, nos arredores do Castelo de Balmoral, na Escócia Keystone/Getty Images

As montanhas escocesas também têm sido inspiração para as pinturas a aguarela, que já expôs por diversas vezes, ao longo dos últimos 50 anos.

Almoço? Não, por favor

Carlos III nunca almoça e a sua bebida favorita é o chá preto Darjeeling com leite e mel. A opção de não almoçar poder-se-á justificar com o facto de o soberano tomar um pequeno-almoço tardio. É que o rei só acorda às 9h da manhã, com a ajuda do tocador de gaita-de-foles que toca à janela do seu quarto.

Certamente, este sábado, o major Paul Burns, gaiteiro do Regimento Real da Escócia, terá de tocar mais cedo. À 11h, seguindo a pontualidade britânica, Carlos e Camila estarão a entrar na Abadia de Westminster para serem coroados.