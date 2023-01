Harry Styles constrangido em palco. As calças rasgaram-se e os fãs deliraram

Harry Styles é electrizante no palco, não há como negar. Mas tamanha excitação pode causar algumas surpresas inusitadas. Na noite deste sábado, 28, durante um concerto na Califórnia, EUA, o cantor rasgou as calças, enquanto se agachava para se aproximar do público.

Durante Music for a sushi restaurant, vestido com umas calças que pareciam ser de couro castanho, o artista não calculou o movimento das pernas e fez uma abertura maior do que deveria, deixando a parte interna da coxa à mostra.

O constrangimento de Harry foi visível nos vídeos feitos por fãs, que capturaram o momento. O ex-One Direction fez cara de espanto, enquanto a multidão gritava ainda mais.

Good morning to Harry Styles ripping (again) his pants on stage only#LoveOnTourLA pic.twitter.com/9QlvP3nGGr — Gabry (@Hazismymedicine) January 27, 2023

A plateia ainda contava com presença de famosos, como por exemplo Jennifer Aniston, famosa pela série televisiva Friends. Harry já chegou a declarar que tem uma paixoneta pela actriz.

Momentos que mantienen humilde a Harry Styles pic.twitter.com/OZkCBh3w3w — Casey (@ZMALIKxSTAN) January 27, 2023

Mas o espectáculo não parou: o artista pegou uma toalha preta, colocou entre as pernas, continuou a cantar e a pular pelo palco. E a reacção rápida pode ter a ver com o facto de não ser a primeira vez que passa por uma situação destas.

Em 2022, durante um espectáculo da Love on Tour, Harry começou a atirar as pernas para cima durante um solo de guitarra, a ponto de as calças se rasgarem. O cantor disfarçou e depois trocou de roupa.

RINDO COM MAS EDUCAÇÃO! Momento em que Harry rasga a calça essa noite em SãoPaulo. ???? #LoveOnTourSaoPaulo



Via: imherherherpic.twitter.com/avopZsq7gk — Harry Styles Updates BR (@hsupdatebr) December 14, 2022

Harry Styles estará de regresso a Portugal a 18 de Julho deste ano para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. A pré-venda dos bilhetes para o espectáculo esgotou em 15 minutos e os restantes ingressos não tardariam a esgotar também. Esta quarta-feira, 1 de Fevereiro, o cantor britânico celebra 29 anos. Styles começou a carreira no concurso The X Factor, no qual foi formada a banda de sucesso One Direction. Mais tarde, lançar-se-ia a solo.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.