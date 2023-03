Carlos III lança playlist oficial para a coroação: de Harry Styles a Queen

Falta pouco mais de um mês para Carlos III e a rainha consorte Camila serem coroados. As preparações seguem a todo o vapor e até já têm banda sonora oficial. O Spotify acaba de lançar a lista de reprodução, que serve de mote para os festejos do fim-de-semana de 6 de Maio, e inclui êxitos de nomes como Queen, David Bowie ou Grace Jones.

São 27 canções escolhidas a pensar no monarca pelo Department for Digital, Culture Media and Sport do Reino Unido. Apesar de não faltarem alguns clássicos, cantados por artistas das várias nações da Commonwealth, também são incluídas novas estrelas da música, como Ed Sheeran, Harry Styles ou Ellie Goulding. Kate Bush com Running Up That Hill (A Deal With God) não foi esquecida.

A selecção começa com Come Together dos Beatles e termina em King dos Years & Years. Há ausências notórias e até estranhas, como a de Elton John, que se sabia ter Isabel II em grande consideração — em 1996, foi condecorado cavaleiro da Ordem do Império Britânico e cantou nas celebrações do Jubileu de Platina, no ano passado; sem esquecer a cerimónia do funeral de Diana, no qual entoou Candle in the wind. A banda The Rolling Stones, um dos grupos britânicos de maior sucesso, também não foi eleita para a playlist.

Já as Spice Girls foram incluídas com o êxito Say You’Il Be There, reforçando as suspeitas de que a banda britânica deverá regressar para a actuar na coroação do soberano. É que, diz a imprensa tablóide, Carlos é fã das artistas — Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Mel B (Scary Spice) e Geri Horner (Ginger Spice) — e até já terá estado em vários concertos.

A equipa de Carlos III estará com dificuldades em encontrar artistas para actuar no concerto agendado para o serão de 7 de Maio, no Castelo de Windsor. De acordo com o The Guardian, Elton John, Adele e Harry Styles recusaram actuar no espectáculo por já terem outros planos agendados. Resta saber, quem irá abrilhantar a festa.

O concerto será transmitido pela BBC, tal como a cerimónia de coroação que terá lugar na Abadia de Westminster, no sábado, 6 de Maio. O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle já foram convidados para a coroação de pai, mas não se sabe se marcarão presença. Nesse mesmo dia, o filho mais velho de ambos, Archie, celebra quatro anos.