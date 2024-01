Esperança Verde, o restaurante que faltava em Braga

Filho e neto de cozinheiros, Hugo Sousa abre as portas da modernidade que enriquece a tradição culinária da capital do Minho.

Ciosa das origens romanas e dos seus pergaminhos históricos, a cidade de Braga tem-se mostrado também sempre conservadora no que respeita à gastronomia e restauração. Impõe-se a mesa tradicional, até com pratos e receitas imortalizados, como o bacalhau ou as papas de sarrabulho à moda de Braga, mas o ambiente tem sido árido no que respeita aos conceitos e técnicas mais modernas e contemporâneas. Mesmo contando-se entre os seus aquele que entre nós foi talvez o mais criativo e disruptor mestre dos fogões, Manuel Joaquim Machado Rebelo, o Abade de Priscos.