Ausência de Margot Robbie e Greta Gerwig deixa tristes Ryan Gosling e America Ferrera

O actor Ryan Gosling declara estar "desiludido" porque a realizadora Greta Gerwig e a actriz e produtora Margot Robbie, do filme Barbie, foram excluídas das principais categorias de nomeações para os Óscares. Também America Ferrera, nomeada para melhor actriz secundária, já se pronunciou sobre as ausências de Gerwig e Robbie nas categorias de melhor realizador e melhor actriz, respectivamente. "Fiquei extremamente desiludida por não terem sido nomeadas", diz em declarações à revista Variety.

Se, por um lado, Ryan Gosling confessa estar "honrado" por ter sido nomeado para melhor actor secundário, por "interpretar um boneco de plástico chamado Ken", por outro, "não há filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie". E reforça: "Não há Ken sem Barbie."

Em declarações à CBS, o actor canadiano descreve Gerwig e Robbie como "as duas pessoas mais responsáveis por este filme que fez história e que é mundialmente aclamado". America Ferrera concorda e diz que a realizadora "criou este mundo [da Barbie], pegou em algo que não tinha um valor inerente para a maioria das pessoas e transformou-o num fenómeno global". Por isso, "é uma desilusão não a ver na lista".

Apesar de não ter sido nomeada para melhor realizadora, Greta Gerwig, juntamente com o seu marido Noah Baumbach, foi seleccionada para melhor argumento adaptado. "Nenhum reconhecimento seria possível para ninguém no filme sem o seu talento, garra e genialidade", reforça Gosling.

Sobre as duas ausentes, continua o actor canadiano: "Contra todas as probabilidades, com nada mais do que um par de bonecas sem alma, escassamente vestidas e, felizmente, sem virilhas, fizeram-nos rir, partiram-nos o coração, impulsionaram a cultura e fizeram história. O seu trabalho deve ser reconhecido juntamente com os outros nomeados, que são muito merecedores."

"Greta fez quase tudo o que um realizador poderia fazer para o merecer [ser nomeada]", defende America Ferrera. Quanto a Margot Robbie — que foi seleccionada como produtora na categoria de melhor filme — "o que conseguiu como actriz é verdadeiramente inacreditável", acredita a nomeada para melhor actriz secundária, que, no filme, tem um monólogo marcante e que reflecte as expectativas que a sociedade tem em relação às mulheres.

"Uma das coisas sobre Margot como actriz é a facilidade com que ela faz tudo parecer fácil. E talvez as pessoas se tenham deixado enganar, pensando que o trabalho parece fácil, mas Margot é uma actriz mágica em frente ao ecrã, e foi uma das maiores honras da minha carreira poder testemunhar o seu desempenho fantástico. Ela traz tanto coração, humor, profundidade, alegria e diversão à personagem", elogia America Ferrera à Variety.

Barbie foi o filme de maior êxito de bilheteira, em 2023, arrecadando 1,44 mil milhões de dólares (1,32 mil milhões de euros) em todo o mundo. É uma das três películas realizadas por mulheres nomeada para o prémio de melhor filme. Assim como poderá ganhar um Óscar para melhor canção original — categoria onde foram escolhidas duas canções: I’m just Ken, de Ryan Gosling; e What was I made for?, de Billie Eilish.

De recordar que, no início do ano, nos Critics Choice Awards, Ryan Gosling conquistou o prémio de melhor canção, o que o deixou incrédulo, já que também Billie Eilish e Dua Lipa (com Dance the Night) concorriam na mesma categoria.