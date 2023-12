Depois de 12 anos de namoro, realizadora e argumentista de Barbie casaram-se

Os realizadores Greta Gerwig (Barbie) e Noah Baumbach (A Lula e a Baleia) casaram-se, depois de 12 anos de namoro. A notícia foi confirmada por um representante de Gerwig à revista People, acrescentando que a cerimónia civil foi na Câmara de Nova Iorque. O casal tem dois filhos, o primeiro nascido em 2019 e o segundo em Fevereiro deste ano.

Greta e Noah conheceram-se durante as filmagens do Greenberg, em 2010 — Baumbach realizou a comédia romântica e Gerwig desempenhou o papel principal ao lado de Ben Stiller —, e começaram a namorar em 2011. Desde então, trabalharam muitas vezes em parceria, tendo mesmo escrito o argumento de Barbie em conjunto. O filme, que Greta Gerwig realizou, ultrapassou todas as expectativas, com excelentes resultados de bilheteira. Estreado na primeira semana de Julho, em Portugal, entre o dia de estreia (quinta-feira) e domingo, a comédia foi vista em 177 salas de cinema e contabilizou, em média, 109 espectadores por sessão, superando um milhão de euros de bilheteira.

Noah Baumbach, 54 anos, é filho de dois críticos de cinema, Georgia Brown e Jonathan Baumbach, e tem três filhos, todos rapazes — o primeiro da união com a actriz Jennifer Jason Leigh, com quem foi casado durante cinco anos (2005 a 2010). Em Greenberg, co-escrito por Baumbach e Leigh, a sua então mulher fazia o papel da ex-namorada de Stiller, enquanto Gerwig interpretava a nova mulher por quem aquele se iria apaixonar.

Em 2012, Gerwig e Baumbach já namoravam quando fizeram Frances Ha, a história de uma bailarina decidida a vencer em Nova Iorque: o casal escreveu o argumento em conjunto, mas mantiveram a sua relação fora dos holofotes por anos. Continuaram a fazer outros projectos juntos, como Mistress America - Quase Irmãs, de 2015, também co-escritos por ambos. Em 2022, Gerwig desempenhou o papel principal na adaptação cinematográfica de Baumbach do romance Ruído Branco, de Don Delillo.

A primeira aparição juntos, num tapete vermelho, aconteceu em 2018, quando participaram dos Globos de Ouro. Então, Lady Bird, o primeiro filme escrito e realizado por Gerwig, ganhou o prémio de filme, na categoria de melhor musical ou comédia — mas, como muitos vencedores antes dela, a realizadora esqueceu-se de agradecer à sua cara-metade.

Em Janeiro de 2020, numa entrevista conjunta no programa The Late Late Show With James Corden, a realizadora — que será a presidente do júri do Festival de Cannes — comentou sobre o relacionamento com o companheiro: “‘Namorado’ faz parecer que o conheci na semana passada e ‘amante’ é nojento. ‘Noivo’ parece que há um casamento iminente, por isso nada disso funciona. Mas sinto que quando estou a falar com pessoas mais velhas digo sempre ‘marido’ porque as faz sentir mais à vontade.” Agora, Greta Gerwig pode fazê-lo com propriedade.