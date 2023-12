Greta Gerwig, uma presidente cor-de-rosa do júri de Cannes 2024

Uma “heroína dos tempos modernos”, uma desafiadora dos limites de uma indústria e de uma época: eis a presidente do júri de Cannes no perfil desenhado pelo festival.

Foi à mulher que em 2023 "bateu todos os recordes com o seu filme Barbie", a realizadora/argumentista/actriz norte-americana Greta Gerwig, que a direcção do festival de Cannes endereçou convite para presidir ao júri da competição da 77.ª edição, que se realizará de 14 a 25 de Maio de 2024. Greta Gerwig aceitou e a declaração que faz à imprensa é a prova do seu fervor.

"Gosto profundamente de filmes. Gosto de os fazer, gosto de os ver, gosto de falar deles durante horas. Como cinéfila, Cannes sempre foi para mim o auge do que pode representar a linguagem universal dos filmes. Colocarmo-nos num estado de vulnerabilidade, ocuparmos um lugar numa sala escura repleta de desconhecidos para vermos um filme novo, é isso que prefiro. Estou emocionada, entusiasmada e inundada de humildade por ser a Presidente do Júri do Festival de Cannes. Mal posso esperar por descobrir as viagens que nos esperam".

Foto Barbie, de Greta Gerwig

Barbie tornou-a uma "heroína dos tempos modernos" — agora é o entusiasmo da direcção do Festival de Cannes a falar — porque "desafia os limites de uma indústria codificada e de uma época". Os que endereçaram o convite tomam dessa forma posição perante o filme cor-de-rosa, sobre o qual se poderia argumentar, e houve quem o tivesse feito, que se tratou menos de uma provocação do sistema do que uma colaboração com ele. Porque não se pode permanecer só cor-de-rosa ao gerir o caderno de encargos de uma empresa de brinquedos, a Mattel, que se quer tornar produtora de conteúdos, e do estúdio, a Universal, que desenhou o seu programa de blockbusters e simultaneamente reivindicar univocamente a filiação na tradição de "autoria independente".

Indesmentível é que "em menos de quinze anos, Greta Gerwig impôs o seu nome no cinema americano e internacional", o que passou a cifra de "fenómeno" — "a primeira realizadora na história do cinema a ultrapassar o mil milhão de dólares em receita de bilheteira". Gerwig, nascida em Sacramento, Califórnia, e, por adopção, nova-iorquina, teve uma "ascensão fulgurante: de mentora do cinema independente americano nos seus inícios como actriz — ou pelo menos, porque a modéstia é melhor conselheira, de musa do seu marido, o cineasta Noah Baumbach — chegou ao cume do box-office mundial.

Voltando à classificação de heroína dos tempos modernos: Greta Gerwig teria conseguido juntar o que seria inconciliável, dizem Iris Knobloch, presidente do festival, e Tierry Frémaux, delegado-geral, ao definir com Barbie o mundo do blockubuster de autor, ao "aproximar a arte da indústria", ao "interrogar com subtileza e complexidade as problemáticas contemporâneas", ao "afirmar ambições artísticas exigentes no seio de um sistema económico sobre o qual ela investe para dele melhor se servir". Isto é a descrição (demasiado cor-de-rosa?) de uma pasionaria de Hollywood e arredores.

Com este convite e com o seu "reinado" em Cannes 2024, Greta torna-se a primeira cineasta americana com o papel de Presidente do Júri, a mais jovem personalidade a ocupar o cargo (tem 40 anos) depois de Sophia Loren, que na edição de 1966 tinha então 31, a segunda realizadora a fazê-lo, depois da neo-zelandesa Jane Campion em 2014, a segunda americana depois da actriz Olivia de Havilland, que foi a primeira mulher presidente do júri, em 1965, a... enfim, a continuar por este caminho torna-se ensurdecedor e sobrepõem-se os fenómenos aos filmes. Por exemplo, facto simultaneamente mais prosaico e mais excepcional, Greta Gerwig como realizadora é autora de Mulherzinhas (2019), adaptação do clássico de 1868 de Louisa May Alcott, que, esse sim, o seu grande filme, constitui um questionamento subtil, através do filme de época, através do filtro do "filme de estúdio", da independência da mulher no mundo de homens. Por arrastamento, é um retrato de si própria, cineasta, mulher, americana. Mas em 2019, que se saiba, não foi convidada para o júri de Cannes. Em 2023, sim, Greta Gerwig é detectada no zeitgeist.

Em defesa, se isso fosse necessário, da sua dama, Cannes dixit também numa conclusão que pouco dissimula o auto-elogio: "Esta escolha é uma evidência porque Greta Gerwig incarna audaciosamente a renovação do cinema mundial de que o Festival de Cannes é, a cada ano, o precursor e a caixa-de-ressonância. Para além da 7ª Arte, ela aparece também como a representante de uma época que abole as fronteiras e mistura os géneros para fazer triunfar a inteligência e o humanismo".