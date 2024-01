Câmara dos Lordes quer provas de que o Ruanda é seguro para migrantes e opõe-se ao tratado de Sunak

A Câmara dos Lordes do Parlamento do Reino Unido deu na segunda-feira à noite mais um sinal de que a proposta legislativa de Rishi Sunak para enviar migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar oficialmente lei e poder ser implementada, ao aprovar uma moção inédita de oposição à ratificação do tratado assinado entre os governos britânico e ruandês, considerada uma peça-chave da política migratória do primeiro-ministro conservador.

“Esta câmara determina que, de acordo com a secção 20 da Lei da Reforma Constitucional e da Governação de 2010, o Governo de Sua Majestade não deve ratificar o Acordo Reino Unido-Ruanda sobre uma Parceria de Asilo até as garantias que ele providencia serem totalmente implementadas”, lê-se na moção, aprovada com 214 votos a favor e 171 contra.

É a primeira vez que a câmara alta do Parlamento de Westminster recorre a este instrumento, criado em 2010 pela lei referida, para dar conta da sua oposição à ratificação de um tratado internacional.

Não se tratando de uma moção vinculativa, porém, o Governo de Sunak não tem de a acolher ou de a cumprir. Mas a sua aprovação, diz a BBC, é demonstrativa do grau de oposição que a proposta de lei do primeiro-ministro tory terá quando for avaliada pelos lordes, a partir da próxima semana.

Ainda que a maioria do Partido Conservador na Câmara dos Comuns seja suficiente, em teoria, para ultrapassar qualquer emenda que a Câmara dos Lordes faça à legislação, o procedimento legislativo irá, seguramente, arrastar-se durante mais tempo do que aquele que Sunak gostaria.

Numa conferência de imprensa na semana passada, depois de ter conseguido suster uma rebelião, que poderia ter sido muito incómoda, da facção radical e brexiteer do seu partido, o chefe do Governo pediu aos lordes para não frustrarem a “vontade da população”.

Na mó de baixo, segundo as sondagens – um estudo recente da YouGov para o Telegraph aponta para a perda de quase 200 deputados conservadores nas próximas eleições –, Sunak não esconde que quer começar a deportar requerentes de asilo para o Ruanda antes do acto eleitoral, que terá de se realizar até Janeiro de 2025.

Dez dúvidas

Apresentada pelo trabalhista e antigo procurador-geral para o País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte Peter Goldsmith, em nome da comissão de Acordos Internacionais da Câmara dos Lordes, a moção aprovada na segunda-feira à noite enumera dez questões sobre o sistema de asilo ruandês que, argumenta, ainda têm de ser respondidas e asseguradas antes da ratificação do tratado.

Assinado em Dezembro do ano passado, em Kigali, o documento compromete-se a resolver os problemas levantados pelo Supremo Tribunal do Reino Unido, que, um mês antes, decidiu que o programa para enviar migrantes para o Ruanda era ilegal.

A mais alta instância judicial britânica identificou “defeitos graves e sistemáticos nos procedimentos e nas instituições” que tratam dos pedidos de asilo no Ruanda e disse haver “motivos substanciais para acreditar que existe um risco real de os pedidos de asilo não serem tratados de forma adequada e que, por isso, os requerentes de asilo ficarão em risco de serem devolvidos, directa ou indirectamente, aos seus países de origem”, onde, sublinhou, poderão ser alvo de perseguição ou detenção.

O tratado define o Ruanda como um “país seguro”; assegura que os migrantes transferidos para aquele território, localizado a mais de seis mil quilómetros do Reino Unido, “não correm o risco de serem devolvidos a um país onde a sua vida e liberdade possam ser ameaçadas”; cria um novo organismo de recurso; e reforça as competências de uma comissão independente que vai monitorizar a implementação do programa, de forma a “garantir o cumprimento das obrigações do tratado, tais como condições de recepção” dos migrantes, o “processamento dos pedidos de asilo e o tratamento e apoio aos indivíduos, incluindo até cinco anos após terem conhecido a decisão final” sobre os seus processos.

Concebido pelo Governo de Boris Johnson, em 2022, o programa do Ruanda já envolveu o pagamento de 240 milhões de libras (mais de 280 milhões de euros) a Kigali e é uma das políticas de Sunak para reduzir o número de travessias de migrantes no canal da Mancha, que, em 2022, atingiu um recorde, com mais de 40 mil entradas.

“Não é aceitável que haja pessoas a viajar de um país perfeitamente seguro, a França, para outro país seguro, o Reino Unido, e que possam ficar aqui. É disso que se trata o plano do Ruanda”, reagiu David Cameron, ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo conservador, nesta terça-feira, em resposta à votação na Câmara dos Lordes.