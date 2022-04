Governo britânico vai pagar ao Ruanda para receber e integrar refugiados

Um ano depois de ter manifestado preocupação com as denúncias de tortura no Ruanda e com falhas no apoio a vítimas de tráfico humano, o Governo britânico anunciou, esta quinta-feira, que vai enviar para o país africano a maioria dos migrantes – incluindo requerentes de asilo – que chegarem às costas do Reino Unido em pequenas embarcações.