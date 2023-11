Supremo britânico diz que o plano de Sunak para enviar migrantes para o Ruanda é ilegal

Principal instância judicial do Reino Unido identifica “defeitos graves e sistemáticos” no sistema de asilo do país africano, que representam um “risco real” para os migrantes que fogem de conflitos.

A política migratória do Governo conservador de Rishi Sunak ficou seriamente comprometida esta quarta-feira, depois de os juízes do Supremo Tribunal do Reino Unido terem decidido, por unanimidade, que o programa para enviar migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda é ilegal.

A mais alta instância judicial britânica identificou “defeitos graves e sistemáticos nos procedimentos e nas instituições” que tratam dos pedidos de asilo naquele país africano, localizado a mais de seis mil quilómetros do Reino Unido, assim como uma “aparente inadequação do conhecimento que o Governo do Ruanda tem dos requisitos” da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951).

Nas palavras do presidente do Supremo, Robert Reed, que leu um resumo do veredicto, o tribunal também verificou uma “surpreendentemente elevada taxa de rejeição de pedidos de asilo [de migrantes] de certos países em conhecidas zonas de conflito”, como o Iémen, a Síria ou o Afeganistão.

“As provas [recolhidas] revelam que há motivos substanciais para acreditar que existe um risco real de os pedidos de asilo não serem tratados de forma adequada e, por isso, os requerentes de asilo ficarão em risco de serem devolvidos, directa ou indirectamente, aos seus países de origem”, lê-se no documento da decisão.

O Supremo defendeu, inclusivamente, que mesmo no cenário defendido pela ala radical do Partido Conservador de retirada do Reino Unido no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), o programa do Ruanda seria ilegal.

Apresentado no ano passado pelo Governo de Boris Johnson e acolhido pelo executivo de Rishi Sunak como uma das suas principais bandeiras programáticas (intitulada “Stop the boats”; “Parar os barcos”)​, o plano foi concebido para diminuir o número de travessias irregulares no canal da Mancha, que, em 2022, atingiram um recorde absoluto, superior a 40 mil entradas de migrantes no país.

Mediante o pagamento de cerca de 140 milhões de libras (mais de 160 milhões de euros) ao Governo ruandês, Downing Street pretendia que as autoridades do país africano se encarregassem de processar os pedidos de asilo e de acolher uma boa parte dos migrantes que entraram no Reino Unido por aquela via marítima entre Inglaterra e França.

Batalha jurídica

As primeiras deportações para o Ruanda foram, no entanto, suspensas em Junho do ano passado, após uma decisão do TEDH. No final de 2022, o Tribunal Superior de Inglaterra e do País de Gales reverteu a suspensão, mas em Junho deste ano o Tribunal de Recurso voltou a impô-la, argumentando sobre a necessidade de haver mais provas e garantias sobre a capacidade do Ruanda para tratar de pedidos de asilo.

O plano foi criticado, desde o início, pelos partidos da oposição, por vários membros do próprio Partido Conservador – como a antiga primeira-ministra, Theresa May – pela ONU, pela União Europeia, por centenas de organizações de direitos humanos e de ajuda humanitária e até pela Igreja Anglicana inglesa.

Mas o Governo britânico e, particularmente, a ex-ministra do Interior, Suella Braverman – demitida na segunda-feira na sequência de um artigo de opinião, no qual acusava a polícia do país de favorecer grupos ligados à esquerda em manifestações – não recuaram, argumentando que o programa é necessário não só para reduzir os números da imigração, mas também para desmantelar as redes de tráfico humano que operam no canal da Mancha.

Numa primeira reacção ao veredicto do Supremo, Sunak assumiu que o desfecho do caso não foi aquele que o seu executivo pretendia, mas sublinhou, através de um comunicado, o facto de o tribunal ter “confirmado que o princípio de enviar migrantes ilegais para um país terceiro seguro para serem processados [para asilo] é legal”.

No ano passado, a imprensa britânica deu conta de que o Governo estava em negociações com países da América do Sul, da região das Caraíbas e com “outro país africano” para tentar fechar acordos semelhantes ao do Ruanda. O primeiro-ministro tory vai falar ao país por volta das 17h e deve revelar quais os passos seguintes.

O programa do Ruanda era peça-chave na polémica de Lei da Migração Ilegal, legislação que decreta que os migrantes que cheguem ao Reino Unido através do canal, ou de outras vias consideradas “irregulares”, podem ser detidos, expulsos e impedidos de pedir asilo político no país, e que dá poderes ao Ministério do Interior para autorizar a sua transferência para os respectivos países de origem ou para “países terceiros seguros”.