Governo britânico não desiste de enviar migrantes para o Ruanda e assina novo tratado

Menos de um mês depois de o Supremo Tribunal do Reino Unido ter decidido, por unanimidade dos seus membros, que o programa do Governo britânico para enviar migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda era ilegal, o ministro do Interior, James Cleverly, viajou até Kigali para assinar um novo tratado com as autoridades daquele país e mostrar que o executivo de Rishi Sunak não vai desistir tão facilmente de uma das peças-chave da sua política migratória.

