Sondagem: Partido Conservador pode perder quase 200 deputados nas próximas eleições

Inquérito publicado no Telegraph aponta para derrota tory semelhante à de 1997, contra Blair, e dá maioria de 120 deputados aos trabalhistas. Legislativas britânicas devem realizar-se no Outono.

O Partido Conservador pode vir a perder quase 200 deputados nas próximas eleições legislativas no Reino Unido, previstas para este ano, segundo a última sondagem da YouGov, publicada no domingo pelo The Telegraph. Em sentido inverso, o Partido Trabalhista aponta a uma maioria de 120 deputados na Câmara dos Comuns do Parlamento de Westminster.