Vice-presidentes do Partido Conservador demitem-se para apoiar alterações à lei do Governo sobre imigração

Anderson e Clarke-Smith querem que a proposta de lei do executivo britânico para enviar migrantes para o Ruanda ignore as obrigações do Reino Unido ao abrigo do direito humanitário internacional.

Lee Anderson e Brendan Clarke-Smith renunciaram esta terça-feira aos cargos de vice-presidentes do Partido Conservador para poderem apoiar alterações à proposta de lei do Governo de Rishi Sunak para enviar para o Ruanda os migrantes e requerentes de asilo que entrem no Reino Unido de forma irregular.

A demissão dos dois deputados teve lugar pouco antes de a Câmara dos Comuns votar uma série de emendas à legislação, que se encontra na fase da especialidade, e é um duro golpe na autoridade interna do primeiro-ministro tory.

Apresentada por William Cash, um veterano deputado conservador eurocéptico e brexiteer, uma das emendas que foram a votos pretendia desobrigar o Governo britânico dos compromissos assumidos ao abrigo das leis e tratados humanitários internacionais.

Outra, da autoria do ex-secretário de Estado da Imigração, Robert Jenrick, que se demitiu em Dezembro, com críticas a Sunak, proibia que os requerentes de asilo de usarem o sistema judicial britânico para travar a sua deportação para o país africano.

Ambas as emendas foram pela maioria dos representantes da câmara baixa do Parlamento de Westminster, mas a primeira recebeu o apoio de 68 deputados e a segunda de 58 – “rebeliões” que atestam as dificuldades de Sunak em lidar com a ala mais radical do Partido Conservador, que conta com o apoio de figuras importantes do partido como o antigo primeiro-ministro Boris Johnson ou a ex-ministra do Interior Suella Braverman.

Representante da facção de deputados conservadores que foram eleitos, nas últimas legislativas (2019) nos antigos bastiões operários no Norte e Centro de Inglaterra, que, tradicionalmente, votavam no Partido Trabalhista, e autor do seu próprio programa televisivo, na GB News, Anderson já vinha causando várias dores de cabeça ao primeiro-ministro.

Antes de ser nomeado vice-presidente, em Fevereiro do ano passado, chegou a defender o regresso da pena de morte ao Reino Unido e a dizer que a solução para o aumento do número de travessias no canal da Mancha era “mandá-los de volta” para França.